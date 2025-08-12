Acecook Việt Nam - 30 năm: Một thương hiệu thân quen, một hành trình đong đầy ký ức

Tại đây, họ không chỉ gặp lại đồng nghiệp, mà còn gặp lại chính mình – của những tháng năm tuổi trẻ, gắn bó và góp phần tạo nên "vị ngon của hạnh phúc" suốt ba thập kỷ qua.

Từ mì gói đến hạnh phúc – và một "concert" của ký ức

Sự kiện mang dáng dấp của một buổi concert hoành tráng, nhưng cũng là một lát cắt đầy cảm xúc của thời gian, của thanh xuân, của một hành trình chung. Từ ánh đèn sân khấu, từng thước phim, từng âm thanh, mọi thứ đều được dàn dựng công phu để tái hiện dòng chảy lịch sử của Acecook, đặc biệt là khung cảnh ngày bán hàng đầu tiên diễn ra trong một nhà kho nhỏ, vốn là nơi để chứa thành phẩm sau sản xuất. Một sân khấu đơn giản được dựng nên từ vài tấm pallet chất hàng và một tấm băng rôn ghi dòng chữ đi vào lịch sử "Chào mừng quý đại lý đến tham dự lễ bán hàng sản phẩm đầu tiên". Sự kiện giới thiệu "đứa con đầu lòng" – Mì Phở, Mì Gà của Acecook vào ngày 7/7/1995 đó đã đặt nền móng cho một thương hiệu mà hôm nay ai cũng biết tên: Acecook Việt Nam.

Acecook "concert nội bộ" có sự góp mặt của đầy đủ các mảnh ghép "vượt ngàn chông gai" tụ hội từ 3 miền trên cả nước.

Một chương hồi ức sống động – và cuộc trò chuyện của các thế hệ

Với người trẻ tại Acecook, đó là lần đầu họ được "chạm" vào một đoạn quá khứ chưa từng được kể trọn vẹn. Đồng thời, qua đây, họ được trải nghiệm sự khởi đầu gian nan của thế hệ đầu và trân trọng hơn những thành quả hiện tại để tiếp tục phát huy. Còn với những người đã đồng hành hơn 10, 20 hay 30 năm, sự kiện như một cuộn phim tua ngược, đưa họ về lại những ngày thanh xuân, nơi mỗi người từng là những thanh niên mang trong mình đầy ắp hoài bão, và bằng mối duyên nào đó, đã chọn đồng hành cùng nhau trên hành trình tạo dựng hạnh phúc của Acecook.

Ký ức về sự kiện giới thiệu "đứa con đầu lòng" – Mì Phở, Mì Gà vào ngày 7/7/1995 đầy hân hoan của Acecook nay "sống" trên sân khấu được thiết kế ấn tượng và đầu tư từ hình ảnh cho đến âm thanh, ánh sáng, đưa người xem từ lắng đọng đến vỡ òa cảm xúc.

Họ đã cùng nhau vượt qua không ít lần tưởng như phải dừng lại, nhưng rồi vẫn chọn tiếp tục – không vì vinh danh, mà vì niềm tin vào sứ mệnh chung "cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực". Mỗi gói mì Hảo Hảo, mỗi tô Phở Đệ Nhất, mỗi vắt miến Phú Hương, hay Bún Hằng Nga, Hủ Tiếu Nhịp Sống, Mì ly Modern... đều là kết tinh từ công sức, sự sáng tạo và tâm huyết của hàng ngàn con người. Và hơn thế nữa, không chỉ là sản phẩm – đó là một phần thanh xuân của người Acecook, và là một phần ký ức của hàng chục triệu người Việt.

Sự góp mặt của Ca sĩ Cẩm Vân – giọng ca huyền thoại đã gợi nhớ về một giai đoạn chuyển mình của đất nước - ở đó có những cá nhân và tập thể với khát vọng xây dựng không bao giờ nguôi.

"Innovation Drives The Future" – Tương lai bắt đầu từ hôm nay

Bên cạnh cảm xúc hoài niệm, sự kiện còn là cột mốc đánh dấu khởi đầu mới với thông điệp "Innovation Drives The Future" gửi đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Đổi mới không chỉ là nói về công nghệ hay sản phẩm, mà còn là cách doanh nghiệp kể lại câu chuyện của mình – bằng hình ảnh mới mẻ, trẻ trung, đầy cảm hứng và gần gũi.

30 năm là một hành trình đủ dài để minh chứng cho những khát vọng không ngừng đổi mới, được lưu giữ và kế thừa từ những người sáng lập cho đến thế hệ trẻ ngày hôm nay.

Sự kiện 30 năm không giống một lễ kỷ niệm thông thường, đó là lời gửi gắm đến thế hệ kế thừa – rằng hành trình phía trước cần sự kế tục và sáng tạo, nhiều hơn nữa là sự đồng lòng, quyết tâm hướng đến mục tiêu chung. Tinh thần Acecook không chỉ được duy trì bởi những người kỳ cựu, mà còn được trao lại cho lớp trẻ – những người sẽ "lèo lái con thuyền hạnh phúc" đi xa hơn nữa trong tương lai.

Ký ức không để cất giữ… mà để lan toả

Xuất hiện tại sự kiện, ông Kajiwara Junichi – Cố vấn đặc biệt của Acecook Việt Nam – mang theo sự điềm tĩnh và ánh mắt tự hào của một người đã cùng đồng hành trên một chặng đường trong hành trình ba thập kỷ. Ông là người khởi xướng hệ giá trị "3 HAPPY": Hạnh phúc cho người tiêu dùng – Hạnh phúc cho nhân viên – Hạnh phúc cho xã hội. Giá trị ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là ngọn lửa soi đường cho Acecook tiến về phía trước.

Không dễ để có được những người bạn đồng hành với số năm tính bằng thập kỷ. Mà nếu như đã gắn bó với nhau như thế, có lẽ ta cần gọi nhau là "người thân" thay cho "đồng nghiệp", "đồng đội" trong gia đình Acecook.

Một đại diện trong "khối kỳ cựu" chia sẻ: "Khi đứng ở đây hôm nay, tôi vẫn tự hỏi: ‘Mình đã thực sự đi cùng nhau xa đến vậy sao?’. Mỗi ngày ở Acecook, tôi thấy mình được lắng nghe, được thử sức, được thử thách và vượt qua chính mình. Điều đó giúp tôi không chỉ lớn lên trong công việc, mà còn trong cuộc sống."

Và khi nhìn về thế hệ trẻ, họ nói: "Tôi nhìn thấy mình của nhiều năm trước – háo hức, tò mò, có phần ngốc nghếch, nhưng đầy khát vọng. Giờ đây, với công nghệ, cơ hội và môi trường tốt hơn, tôi tin các bạn sẽ đi xa hơn chúng tôi từng đi."

Thế hệ Z – tiếp nối một tinh thần, bắt đầu một kỷ nguyên mới

Giữa không gian đầy cảm xúc ấy, những nhân viên Gen Z – thế hệ trẻ nhất của Acecook – cũng mang theo những suy nghĩ riêng, tươi mới nhưng không kém phần sâu sắc. Một bạn trẻ chia sẻ:

"Đây là lần đầu tiên em được tham gia một sự kiện vừa lớn, vừa gần gũi như vậy. Em đã nghe nhiều về hành trình 30 năm của công ty, nhưng hôm nay mới thật sự cảm nhận được 'sợi dây vô hình' gắn kết mọi thế hệ Acecook lại với nhau. Em thấy mình được trao niềm tin và tự hào khi là một thành viên của đại gia đình Acecook. Và điều đó khiến em muốn nỗ lực hơn, để cùng viết tiếp câu chuyện này theo cách của thế hệ em – nhiều năng lượng, nhiều đổi mới, phát huy các giá trị nhưng vẫn giữ nguyên ‘cái tâm’ của các anh, chị thế hệ trước."

Đó không chỉ là lời nói, mà là minh chứng cho một thế hệ đang trưởng thành trong môi trường có chiều sâu văn hóa, có truyền thống bền vững, có giá trị nhân văn – và trên hết, có niềm tin vào tương lai. Khi quá khứ và hiện tại gặp nhau, hành trình phía trước sẽ càng thêm vững vàng.

Acecook hôm nay – không chỉ là mì gói

30 năm, Acecook không chỉ đứng vững – mà còn không ngừng chuyển mình. Chiến lược "Cook happiness through Innovation" không chỉ nói về đổi mới trong sản phẩm, mà còn là cách định nghĩa lại hạnh phúc trong từng bữa ăn: không chỉ ngon miệng, mà còn tiện lợi, dinh dưỡng, bền vững và kết nối.

Từ mì gói truyền thống đến viên canh ăn liền Kanli, gia vị cơm chiên Rang Rang, hay các sản phẩm bổ sung Canxi, vitamin B12, Bún chả Hằng Nga ăn liền có thịt thật…, Acecook đang định hình vai trò của một công ty thực phẩm hiện đại, tổng hợp, bền vững và vươn tầm thế giới. Và hơn thế nữa, mỗi sản phẩm vẫn luôn chứa đựng một phần ký ức, một phần cảm hứng sống cho hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam – và cả thế giới. Kỷ niệm 30 năm của Acecook là một vạch xuất phát cho một hành trình - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc. Và đúng như tinh thần đêm nhạc ấy: mỗi nhân viên đều không chỉ đang làm nên sản phẩm mì ăn liền, mà đang "nấu hạnh phúc" – mỗi ngày.