Vụ người phụ nữ bán thịt heo SN 1995 bị sát hại ở Ninh Bình: Lật tẩy chân tướng kẻ thủ ác, có quan hệ đặc biệt với nạn nhân

Chỉ sau 2 giờ vào cuộc truy xét, Công an tỉnh Ninh Bình đã khám phá, làm sáng tỏ vụ án "giết người" xảy ra vào sáng ngày 25/4/2026 tại xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 05h30 ngày 25/4/2026, Công an xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 01 tử thi (nữ giới) nằm trên đường thuộc địa phận xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, trên người có nhiều vết thương do bị chém.

Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an xã Bình Minh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng gây án theo dấu vết nóng. Bước đầu xác định nạn nhân là chị L.T.H.M. (sinh năm 1995, trú tại xóm 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thời gian gần đây, chị L.T.H.M. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị (hiện đối tượng Dũng đang làm thuê cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Bình Minh từ đầu năm 2025 đến nay).

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng

Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sáng sớm ngày 25/4 khi chị L.T.H.M. đi ra khỏi nhà thì Nguyễn Tiến Dũng đi theo, khi đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, đối tượng Dũng dùng dao chém nhiều nhát vào người chị M., làm chị M. tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.

Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét theo dấu vết nóng và tổ chức bắt giữ thành công Nguyễn Tiến Dũng khi đối tượng đang cố thủ tại nơi ở thuộc khu lán trại, xóm 8B, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình bắt giữ phát hiện đối tượng có biểu hiện đau bụng dữ dội, khai thác nhanh, xác định đối tượng uống thuốc khử khuẩn làm sạch nước dùng cho nuôi trồng thủy sản với mục đích để tự tử. Lực lượng chức năng đã tổ chức đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để cấp cứu, hiện tại đối tượng đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tực tiến hành các hoạt động điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.