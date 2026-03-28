Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Ngày 27/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đạo là kẻ dùng súng sát hại tài xế taxi, cướp xe, sau đó bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương nặng trong vụ thảm án xảy ra vào tối 26/3.

Vụ thảm án gây rúng động tại địa phương, đặc biệt tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền (quê thủ phạm) và thôn Tân Bình, xã Kim Điền (nơi đối tượng bắn bố mẹ vợ).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, bà H. (65 tuổi), một người dân ở gần nhà bố mẹ vợ của Đạo cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà không nghe tiếng súng nhưng nghe tiếng kêu thất thanh nên vội ra xem.

"Ban đầu tôi không rõ việc gì, thấy Đạo đi ở đường, cầm vật gì đó giống súng, tôi tưởng cái gậy. Sau mới biết Đạo đã dùng súng bắn bố mẹ vợ. Tôi quá sợ hãi, run từ tối qua đến giờ. Xóm làng và người thân đang lo hậu sự cho bà T., còn người chồng đang điều trị ở bệnh viện, chưa rõ tình hình", bà H. nói.

Chia sẻ với nguồn tin trên, một người dân ở gần nhà bố mẹ ruột của Đạo tại thôn Đặng Hóa, xã Kim Điền cũng cho biết người dân trong cụm dân cư có một đêm không ngủ sau vụ việc rúng động.

Người hàng xóm này thông tin, Đạo điều khiển ô tô về nhà vào khoảng hơn 22h ngày 26/3. Trước đó, Đạo có phát trực tiếp trên mạng xã hội nói về việc đã giết người, xin lỗi bố mẹ, các con, kể về những mâu thuẫn vợ chồng. Nội dung phát trực tiếp sau đó đã được xóa.

"Tôi có xem Đạo phát trực tiếp trên mạng, lúc đó nó nói đã giết 3 người, có lẽ nghĩ bố vợ cũng đã mất. Đạo còn kể chuyện xích mích, ghen tuông với vợ và gia đình bên ngoại, có ý định tự sát. Khi chạy xe về đây, Đạo còn điện cho người thân ở Đà Nẵng, yêu cầu chở con về để gặp", người hàng xóm kể.

Ông Nguyễn Tuyên, Trưởng thôn Đặng Hóa, thông tin Đạo sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Khoảng 5 năm trước, Đạo kết hôn với một cô gái kém 9 tuổi. Vợ chồng Đạo nay có 2 con nhỏ, cả gia đình sinh sống, làm việc ở Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về quê.

"Trước đó trên mạng có ồn ào việc vợ chồng Đạo mâu thuẫn, ghen tuông chuyện tình cảm, không ngờ nay lại ra cơ sự như vậy. Đạo và vợ đều đi làm ăn xa nên tôi cũng ít tiếp xúc", ông Tuyên nói.

Lý do tài xế taxi bị bắn chết khi chở khách từ Đà Nẵng về Quảng Trị

Theo lời khai ban đầu, nghi phạm đã tiết lộ lý do giết tài xế taxi. Cụ thể, lúc 13h30 ngày 26/3, Đạo thuê xe taxi biển 43H-099.47 của ông Biện Thái S. (44 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để đưa Đạo về xã Kim Điền, Quảng Trị.

Chiếc xe nghi phạm cướp của tài xế taxi. Ảnh Dân Trí.

Mục đích của Đạo là về tìm vợ là P.T.D.H. (26 tuổi) để giải quyết mâu thuẫn. H. bình thường sống cùng Đạo tại Đà Nẵng. Vì mâu thuẫn nên chị H. đã bỏ về quê ở xã Kim Điền nhiều ngày trước.

Khi đến xã Kim Phú, Đạo mượn xe taxi của tài xế nói là để đi giải quyết việc riêng nhưng ông S. không đồng ý. Trong khi trao đổi qua lại, Đạo lấy súng tự chế chuẩn bị sẵn mang theo bắn chết ông S., sau đó lấy xe đi về nhà bố mẹ vợ.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin báo Người lao động, sau khi nhận được hung tin, người thân của anh Biện Thái S. (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) - tài xế taxi bị sát hại đã từ Đà Nẵng ra Quảng Trị để làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân đưa về quê nhà an táng.

Tại trụ sở công an, nhiều người thân của anh Sơn không kìm được nước mắt vì sự ra đi đột ngột của người tài xế xấu số, vốn là lao động chính trong gia đình.