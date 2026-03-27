Liên quan đến vụ "Xe chở thép va quệt làm sập cabin xe rác, một tài xế tử vong khiến cầu Kênh Tẻ kẹt cứng", tối 27/3, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cận cảnh vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng.

Đáng chú ý, camera ghi lại thời điểm tấm thép bị hất văng xuống đường, ngay phía dưới có một nam công nhân đang đứng. Người này "giật mình" né tránh và may mắn thoát chết trong gang tấc. Cùng lúc đó, một người đi xe máy ngang qua cũng hoảng hốt trước tình huống nguy hiểm.

Cận cảnh clip vụ tai nạn xe chở thép ở cầu Kênh Tẻ, nam công nhân thoát chết "không tưởng" khi đứng cạnh tấm thép khổng lồ

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 27/3, xe đầu kéo chở tấm thép do tài xế N.V.N. (35 tuổi, ngụ phường Long Bình) lái chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ phường Tân Hưng (quận 7 cũ) sang phường Khánh Hội (quận 4 cũ), TP.HCM. Khi còn cách cầu Kênh Tẻ khoảng 200m (phường Tân Hưng) thì xe này gặp một xe tải bị hư đang dừng bên đường.

Do không đủ khoảng trống để di chuyển qua, tài xế xe đầu kéo giảm tốc và dừng lại phía sau xe gặp sự cố. Lúc này, các công nhân đi theo để "hộ tống" xe đầu kéo cũng xuống xe kiểm tra tình hình.

Khoảng 15 giây sau khi xe đầu kéo dừng, một xe rác chạy theo hướng ngược lại, vừa xuống dốc cầu Kênh Tẻ đã va chạm vào một góc của tấm thép nhô ra. Cú tông mạnh khiến đầu xe rác bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Tài xế xe rác là ông T.V.T. bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Vụ việc khiến cabin xe rác bị biến dạng, vỡ kính chắn gió. Sau cú va chạm, cabin xe chở rác bể nát phần đầu, tài xế mắc kẹt bên trong. Dù đã được lực lượng cứu hộ và người dân nỗ lực đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông T.V.T. đã tử vong sau đó.

Vụ tai nạn khiến giao thông cả 2 hướng trên đường Nguyễn Hữu Thọ ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng chức năng có mặt đã phong tỏa hướng rẽ từ Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Kênh Tẻ.Tại giao lộ đường Ngô Thị Bì - Nguyễn Hữu Thọ, lối dẫn lên cầu Kênh Tẻ ùn tắc nghiêm trọng, hàng nghìn xe máy phải chen chúc nhau để di chuyển. Để thoát kẹt xe, nhiều tài xế phải chạy lên vỉa hè.