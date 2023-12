Vụ người chiến thắng Squid Game chưa nhận được 110 tỷ đồng: NSX lên tiếng sau nghi vấn quỵt tiền

Vừa qua, show thực tế Squid Game: The Challenge vướng một số lùm xùm sau khi chương trình lên sóng. Gần nhất, trong một bài phỏng vấn, Mai - người chơi gốc Việt chiến thắng chung cuộc ẩn ý bản thân chưa nhận được 1 xu tiền thưởng dù đã ghi hình show được 10 tháng. Cụ thể, khi được hỏi về "chiến lợi phẩm" khủng sau Squid Game: The Challenge, Mai chia sẻ với trang The Sunday Times: "Tôi thấy mình giờ giống câu thoại của nhân vật Tom Cruise trong Jerry Maguire - 'Hãy đưa tiền cho tôi'".

Nói về việc chậm trễ chuyển khoản tiền thưởng cho Mai, một nguồn tin thân cận với NSX show Squid Game: The Challenge đã tiết lộ với tờ People: "Đây vốn là điều bình thường của các show thực tế. Tiền thưởng sẽ được chuyển khoản cho người chiến thắng sau khi tập cuối cùng lên sóng chứ không phải sau khi show hoàn tất ghi hình. Toàn bộ những người chơi, kể cả Mai đều đã được thông báo về kế hoạch này từ trước".

Mai - người chiến thắng chung cuộc Squid Game: The Challenge

Trước khi vướng nghi vấn quỵt tiền thưởng, Squid Game: The Challenge cũng đối mặt với kiện tụng. Công ty luật Express Solicitors - đại diện cho 2 người chơi ẩn danh cho biết thân chủ của họ đã gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian ghi hình show thực tế này. Cụ thể, vì không được ekip trang bị quần áo ấm đầy đủ, họ đã bị hạ thân nhiệt và tổn thương thần kinh vì quay trò Đèn xanh đèn đỏ ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ âm 3 độ C.

Tham gia trò Đèn đỏ đen xanh, người chơi Squid Game: The Challenge phải giữ mình ở tư thế khó trong thời gian dài, gây ảnh hưởng sức khỏe

Stephen Lambert - Đại diện nhà sản xuất Squid Game: The Challenge cũng đề cập đến vấn đề phúc lợi của người chơi với BBC News vào cuối tháng 11: "Những người tham gia chương trình đã được thông báo trước về tình hình thời tiết, chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để chuẩn bị cho việc ghi hình. Một số người chơi giấu mặt không hài lòng với chúng tôi có thể do họ bị loại sớm. Khi một chương trình trao giải thưởng khủng, tất nhiên mọi thứ sẽ không dễ dàng".