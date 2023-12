Người chơi gốc Việt chiến thắng Squid Game, vượt mặt 455 đối thủ giành hơn 110 tỷ đồng!

Ngày 7/12, tập cuối cùng của Squid Game: The Challenge - show thực tế mượn sức hút từ "bom tấn" Hàn Quốc Trò Chơi Con Mực đã chính thức lên sóng. Sau hàng loạt nhiệm vụ, chương trình cuối cùng cũng tìm ra được người chơi chiến thắng. Đó là Mai - người phụ nữ 55 tuổi gốc Việt mang số áo 287.

Mai - người chơi mang số áo 287

Mai xuất hiện chớp nhoáng trong các tập phát sóng đầu tiên nhưng dần "chiếm spotlight" ở những màn thi đấu cuối cùng. Bà thể hiện được sự thông minh, nhạy bén, dễ dàng loại bỏ đối thủ trong các trò chơi cần tính quan sát.

Trong tập 10 vừa lên sóng, Mai đã dễ dàng vượt mặt 2 người chơi trong top 3 nhờ sự may mắn của mình bởi 2 thử thách cuối cùng đều là trò chơi may rủi. Ở nhiệm vụ đầu tiên, top 3 sẽ nhấn các nút ngẫu nhiên có hình dạng vuông - tròn - tam giác. Theo luật, nếu người chơi nhấn phải nút đỏ sẽ lập tức bị loại. Trong chặng đua này, Mai xung phong đi đầu và an toàn "vượt ải".

Mai nhìn số tiền thưởng khủng và bắt đầu lo lắng khi sắp bước vào thử thách cuối cùng

Trong nhiệm vụ quyết định, 2 người chơi cuối cùng phải chơi trò kéo - búa - bao lựa chọn chìa khóa ngẫu nhiên mà ban tổ chức cung cấp xem ai là người mở được két sắt đựng chiếc thẻ có giá trị 110 tỷ đồng. Sau những giây phút kịch tính, người phụ nữ gốc Việt bật khóc khi két sắt sáng đèn. Mai đã trở thành người chiến thắng chung cuộc!

Mai tự hào khi là người giành chiến thắng chung cuộc Squid Game: The Challenge

Mai là người xét duyệt của Bộ An ninh nội địa, chuyên xem xét visa cho những sinh viên không nhập cư muốn đến Mỹ để theo học tại các trường đại học. Mai đã kết hôn và có 2 cô con gái. Theo như chia sẻ của Mai ở những tập đầu, nếu giành giải thưởng khủng, bà sẽ tìm ngay một ngôi nhà để nghỉ hưu.