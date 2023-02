Vụ ngộ độc do ăn chè tại An Giang: 1 người đã tử vong

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn chè đậu trắng , xảy ra tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, ngày 8/2, Sở Y tế tỉnh An Giang xác nhận, một bệnh nhân liên quan đến vụ ăn chè đậu trắng bị ngộ độc đã tử vong. Ba trường hợp còn lại đang được tiếp tục điều trị, sức khỏe có chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo ngành y tế thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn chè.

Bệnh nhân tử vong là bà Nguyễn Thị H., 63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Ngày 4/2, bà H. cùng hàng chục người dân trong ấp Long Hòa, xã Long Điền A ăn chè đậu trắng do bà Nguyễn Thị Ánh T. nấu tặng. Ăn xong, 88 người đã bị ngộ độc, trong đó, có 53 trường hợp bị nhẹ đã mua thuốc uống và tự điều trị tại nhà, 35 trường hợp còn lại bị nặng hơn được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu.

Liên quan đến vụ ngộ độc này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang đã có báo cáo về vụ việc. Theo đó, chiều 3/2, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới) nấu chè đậu trắng để phát từ thiện. Bà Tuyết sử dụng nguyên liệu nấu chè gồm: 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg dừa nạo sẵn, 24 kg đường cát và 20.000 đồng nước tro tàu.

Sáng 4/2, bà Tuyết mang số chè đậu trắng phân chia vào các túi ni lông (không hâm nóng lại) và phát miễn phí cho người dân trong ấp Long Hòa 2. Chưa xác định được số lượng chè mà bà Tuyết đã phát.

Theo dữ liệu điều tra từ các bệnh nhân bị ngộ độc, tất cả những người này đã nhận chè từ bà Tuyết vào lúc 6 giờ sáng 4/2 và ăn chè trong khoảng từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút cùng ngày. Đến 23 giờ, hàng chục người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt... Có 38 ca được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu. Sau đó, 4 ca bị ngộ độc nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị. Huyện Chợ Mới cũng ghi nhận có 50 trường hợp có triệu chứng ngộ độc nhẹ sau khi ăn chè, đã tự mua thuốc uống tại nhà.

Hiện có 26/34 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, sức khỏe đã ổn định và xuất viện.

Ông Nguyễn Chí Công, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang cho biết đã tiếp nhận mẫu chè đậu trắng do Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới thu thập gửi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc.