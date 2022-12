Chính phủ yêu cầu Bộ Công an vào cuộc vụ ngộ độc ma túy trong thực phẩm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ liên quan xử lý thông tin báo nêu về ngộ độc ma túy trong thực phẩm và thuốc lá điện tử.

Theo đó, gần đây một số báo có phản ánh về nhiều vụ ngộ độc ma túy trong thực phẩm và thuốc lá điện tử. Cụ thể, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, thông tin về việc xuất hiện những chất ma túy mới chưa có trong danh mục cấm đựng trong dung dịch thuốc lá điện tử, sử dụng trái phép. Các chất ma túy này gây ảo giác, có thể co giật, hôn mê, thậm chí tử vong đối với người sử dụng và người không may uống nhầm.

Ma túy có thể được pha trộn vào thuốc lá điện tử

Gần đây nhất, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận, điều trị cho một bệnh nhân nữ (56 tuổi, ở Hà Nội) được chẩn đoán bị ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô nghi có tẩm cần sa.

Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ thông tin báo nêu và có biện pháp xử lý đối với hình thức mua bán ma túy và các sản phẩm có chứa chất ma túy này, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 30-12.

Bộ Y tế, Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy để nâng cao nhận thức và ý thức tự phòng ngừa của người dân.