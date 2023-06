Vụ nam du khách rơi xuống biển Hải Phòng tử vong: Hiểm họa khôn lường từ say thuốc lào

Ngày 17/6, du khách N.Đ.T (SN 1982, quê Yên Bái) khi đang ở trên tàu du lịch neo đậu khu vực Trà Báu (xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng) đã có biểu hiện buồn nôn, ra bên ngoài bám vào thành tàu để nôn nhưng không kiểm soát được hành vi nên rơi xuống biển. Theo nhận định ban đầu, lúc xảy ra sự việc, anh T. nghi bị say thuốc lào.

Đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong hoặc gặp các tình huống nguy kịch do say thuốc lào.

Nguyên nhân dẫn đến say thuốc lào

Thuốc lào có tên khoa học là nicotiana rustica L, một loại cây thân thảo thuộc chi thuốc lá (nicotiana) với hàm lượng nicotine rất cao. Từ lâu, người Việt đã có thói quen sử dụng lá của thuốc lào để hút.

Mặc dù vậy, có không ít người, đặc biệt là những người mới hút, đã gặp tình trạng say thuốc lào.

Người say thuốc sẽ bị mất thăng bằng, nếu tư thế ngồi không vững rất dễ bị ngã. Ngoài ra, người hút thuốc lào còn có thể sùi bọt mép, nôn nao, quằn quại... Đã có nhiều trường hợp người say vì say thuốc lào mà bị ngã, chấn thương, thậm chí tử vong do không tự kiểm soát được hành vi của mình.

Nguyên nhân dẫn đến say thuốc lào là do trong khói thuốc có chứa hàm lượng nicotine cao, khi đi vào cơ thể sẽ kích thích hệ thần kinh trung ương gây cảm giác say. Tuỳ vào thể trạng sức khoẻ của từng người mà mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Tác hại khác khi hút thuốc lào

Không chỉ gây ra hiện tượng say thuốc, việc hút thuốc lào còn có khả năng dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng lâu dài cho sức khoẻ của người hút và cả những người xung quanh.

Tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch

Khói thuốc lào chứa những yếu tố nguy hiểm gây ra bệnh nhồi máu cơ tim, cơn đau thắt ngực, cơn nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não…

Khói thuốc lào thường được lọc một phần qua nước ở trong điếu, tuy nhiên rất nhanh sau đó nước điếu cày sẽ bão hoà và không giữ được nicotin nữa. Một giọt nicotin đủ để làm chết một con ngựa, vì vậy những chất độc trong khói thuốc lào như chất nicotin và carbon oxyt dần dần tích tụ và để lại dấu vết trên thành mạch máu làm cho động mạch hẹp lại và có thể bị tắc, không cho máu lưu thông.

Gây bệnh về đường hô hấp

Thuốc lào có hàm lượng nicotine thay đổi, có thể tới 16%, cao hơn nhiều so với thuốc lá thông thường (khoảng 1%-3%) và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp của người hút chủ động và bị động. Khi thuốc lào cháy sẽ tạo ra 56 loại chất độc khác nhau, trong đó nguy hiểm nhất là benzopyren. Trong khói thuốc lào có nhiều chất poloni - 20 phóng xạ ra hạt alpha.

Chính những chất độc này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp ở người hút thuốc lào cũng như người hít phải khói thuốc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các hợp chất độc hại trong thuốc lào có thể gây ra viêm phế quản, ung thư phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).

Ngoài ra, những người hút thuốc lào có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư đại tràng... Cùng với đó, thuốc lào cũng dễ gây nghiện và tạo cảm giác chán ăn.

Cần làm gì khi say thuốc lào?

Khi gặp người bị say thuốc lào, cần cho họ nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, sau đó từ từ đỡ họ dậy, cho uống nước từng chút một để họ từ từ tỉnh. Say thuốc lào nếu không có người tỉnh táo ở bên cạnh rất dễ tử vong vì người say thuốc không tự kiểm soát được hành vi.

Đặc biệt, nếu xảy ra hiện tượng co giật, sùi bọt mép, không có dấu hiệu cho thấy hết cơn say thuốc thì nên nhanh chóng đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Dù hút thuốc lào hay hút thuốc lá cũng đều gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, cần bỏ hút thuốc lá và bỏ hút thuốc lào để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.