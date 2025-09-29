Vụ Ford Territory bị rơi xuống vực do sạt lở ở Sa Pa: Đầu xe hư hỏng nặng nhưng khoang cabin còn nguyên, 3 hành khách may mắn thoát nạn

Chiều nay (29/9), mạng xã hội xuất hiện video cho thấy một chiếc Ford Territory khi đang đi trên đường bỗng nhiên bị cây và đất đá trên núi đổ xuống, đẩy xe xuống vực. Thông tin đăng tải cho biết video này được ghi lại tại tỉnh Lào Cai, trên đoạn đường DH92 từ Sa Pa xuống bản Cát Cát.

Cận cảnh vụ sạt lở ở Sapa. Ảnh: Facebook

Thông tin cho biết, chiếc Ford Territory bị đất đá xô trượt xuống vực cao hơn 7 mét. Tại hiện trường, chiếc Territory nằm nghiêng sát vách đất, phần đầu xe hư hỏng nặng, cản trước và nắp ca-pô biến dạng, hệ thống đèn chiếu sáng gần như vỡ nát. Kính chắn gió nứt vỡ, thân xe trầy xước, nhiều chi tiết vương đầy bùn đất và lá cây.

Tuy vậy, khoang hành khách vẫn giữ được hình dạng, cửa xe còn nguyên, cho thấy cấu trúc khung chịu lực đã phát huy tác dụng trong va chạm. Nhờ đó, những người ngồi trong xe được cho là may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Xe hư hỏng nặng nhưng hành khách vẫn an toàn. Ảnh: Facebook

Người dân cho biết chiếc xe không rơi thẳng mà bị trượt dọc sườn dốc, giúp giảm lực tác động. Kết hợp với các trang bị an toàn cơ bản như túi khí, dây đai và khung vỏ gia cường, hành khách bên trong đã tránh được thương tích nghiêm trọng.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai phương án cứu hộ để kéo chiếc xe lên vị trí an toàn.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo với tài xế khi di chuyển trên đường đèo núi vào mùa mưa, cần đặc biệt chú ý quan sát khu vực taluy và điều kiện thời tiết trước hành trình.