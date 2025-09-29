Trên tay ASUS Zenbook A14: Ultrabook AI siêu mỏng nhẹ mà vẫn bền chắc, hiệu năng tốt, pin “khủng”

Trong phân khúc laptop cao cấp năm 2025, ASUS Zenbook A14 (UX3407) là một mẫu máy khá nổi bật khi đây được xem là chiếc laptop Copilot+ PC kết hợp hài hoà giữa thiết kế tinh tế siêu mỏng nhẹ đi cùng với hiệu năng ổn định và hàng loạt tính năng AI thông minh. Đặc biệt hơn, mẫu máy này ở thời điểm hiện tại có giá khởi điểm chỉ khoảng 27 triệu đồng, nên sẽ là lựa chọn cực kỳ dễ tiếp cận so với các đối thủ như MacBook Air hay các ultrabook Windows cao cấp khác.

Đó cũng là lý do để ASUS Zenbook A14 trở thành một ứng cử viên sáng giá cho hai hạng mục "Laptop đáng mua" và "Đột phá Thiết kế trên Thiết bị Công nghệ" của Better Choice Awards 2025.

Mỏng nhẹ tinh tế và rất "thân thiện"

Với tôi ASUS Zenbook A14 gây ấn tượng với phong cách khá thân thiện khác biệt so với các laptop cao cấp thường thấy. Thay vì vẻ ngoài hào nhoáng hay sắc lạnh, máy sử dụng lớp vật liệu Ceraluminum, một loại chất liệu mới được ASUS tạo ra từ quá trình ceramic hóa nhôm nguyên chất trong môi trường nước khoáng , mang lại vẻ ngoài có gì đó khá "hiền lành" và gần gũi tự nhiên tạo điểm nhấn khác biệt. Thêm vào đó, phiên bản mà tôi đang sử dụng có màu Zabriskie Beige hay màu Be là một sự kết hợp hài hoà tạo cảm giác vừa hiện đại mà vẫn trẻ trung, thời trang. Máy còn có phiên bản màu Iceland Gray (xám) cá tính và mạnh mẽ hơn.

Chất liệu Ceraluminum cho bề mặt nhám mịn, hạn chế bám vân tay, mang lại cảm giác chạm thoải mái. Mặt A giữ phong cách Zen tối giản với logo ASUS Zenbook đặt chính giữa, vừa tinh tế lại hiện đại. Các cạnh máy được bo cong mềm mại, phần nối liền lạc tạo cảm giác chắc chắn, thoải mái khi cầm nắm.

Với trọng lượng chỉ 980g, Zenbook A14 có thể dễ dàng mang theo cả ngày mà không bất tiện, phù hợp cho sinh viên, dân văn phòng hay người thường xuyên di chuyển. Đó là lý do để khá nhiều hình ảnh trong bài viết này tôi sử dụng đúng với nghĩa đen của từ "trên tay". Dù mỏng nhẹ, máy vẫn chắc chắn nhờ bản lề EasyLift cứng cáp và khung máy tăng cường, không tạo cảm giác ọp ẹp thiếu chắc chắn.

Trải nghiệm hình ảnh sống động, nhưng vẫn có điểm trừ

Zenbook A14 sở hữu màn hình ASUS Lumina OLED 14 inch, độ phân giải FHD (1920x1200, tỷ lệ 16:10) có độ phủ 100% DCI-P3 cùng độ sáng tối đa 600 nits (HDR True Black) và tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. Màn hình này thể hiện màu sắc sống động, chi tiết, phù hợp cho công việc và giải trí. Tuy nhiên, độ phân giải FHD chưa thực sự sắc nét so với kích thước 14 inch và tần số quét 60Hz khiến việc cuộn trang hay di chuyển chưa mượt mà. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến công việc văn phòng, nhưng nếu đã quen với màn hình tần số quét cao, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt.

Màn hình giảm 70% ánh sáng xanh, đạt chứng nhận TÜV Rheinland, giúp mắt thoải mái khi làm việc lâu. Với tôi đây là điểm cộng cho nhân viên văn phòng, freelancer thường xuyên đọc báo cáo hoặc làm việc tập trung trong thời gian dài.

Snapdragon X: Lý tưởng cho người dùng di động

ASUS Zenbook A14 được trang bị chip Snapdragon X Plus (X1-26-100) tích hợp GPU Adreno X1-45 kèm theo đó là 16GB RAM và 512GB SSD. Có thể nói cấu hình này được thiết kế để mang lại tốc độ nhanh, hiệu suất ổn định và tiết kiệm năng lượng, phù hợp với đối tượng người dùng ưu tiên tính di động hơn là một hiệu năng vượt trội cho các tác vụ nặng.

Qua bài đánh giá GeekBench 6, Zenbook A14 ghi được 10534 điểm đa nhân và 2122 điểm đơn nhân, cho thấy sức mạnh xử lý đa luồng khá tốt thoải mái đáp ứng cho các tác vụ văn phòng, sử dụng trình duyệt với nhiều tab hay làm việc đa nhiệm. Sang đến CineBench 2024, chiếc máy này đạt 577 điểm đa nhân và 95 điểm đơn nhân, một con số khá ấn tượng nếu so với những con chip dành cho Ultrabook Windows như Core Ultra 5 235U.

Là một mẫu máy mỏng nhẹ không được đánh giá quá cao ở khoản đồ hoạ nhưng GPU Adreno X1-45 tích hợp vẫn khả dĩ cho người dùng có được trải nghiệm gaming ở mức chấp nhận được. Qua các bài đánh giá 3DMark Night Raid, máy đạt 15,827 điểm cho thấy chiếc máy đủ để chỉnh sửa video ngắn, tạo nội dung social media hay thiết kế đồ họa 2D cho sinh viên và creator không chuyên.

Ngoài ra, tôi có thử nghiệm Zenbook A14 để chơi Genshin Impact với mức độ cài đặt đồ họa trung bình và thấy không đến nỗi tệ so với một mẫu máy Ultrabook. Trong suốt quá trình chơi hiện tượng giật lag hay giảm fps xảy ra khá ít, thường chỉ khi combat với nhiều hiệu ứng đồ họa khác nhau hoặc khi chuyển bản đồ sang một đại cảnh rộng lớn tuy khó có thể so sánh về mức độ mượt mà với một mẫu máy có card đồ hoạ rời.

Hệ thống tản nhiệt với hai quạt hoạt động êm ái, gần như không phát ra tiếng ồn, ngay cả khi chạy các tác vụ nặng như CineBench 2024. Ở chế độ Whisper, quạt hầu như không hoạt động, và máy chỉ hơi ấm nhẹ ở bàn phím.

Chưa hết, Snapdragon X được trang bị khả năng xử lý AI lên đến 45 TOPS, giúp ASUS Zenbook A14 đạt chuẩn Copilot+ PC của Microsoft. Các bài đánh giá GeekBench AI với số điểm khá cao cho thấy được sức mạnh của vi xử lý, hoàn toàn có thể đáp ứng các tác vụ AI trực tiếp trên máy như dịch phụ đề trong thời gian thực mà không cần phụ thuộc vào đám mây. Bên cạnh đó, ASUS cũng cung cấp khá nhiều các tính năng AI như Adaptive Dimming & Lock giúp tăng cường bảo mật, khử tiếng ồn AI hay tăng cường sáng tạo, thực hiện ý tưởng.

Hoàn toàn thoải mái cho nhu cầu di động

Bên cạnh sự nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ thì một yếu tố mà tôi đánh giá khá cao trên Zenbook A14 chính là việc trang bị khá đầy đủ các cổng kết nối bao gồm: hai cổng USB-C, một cổng HDMI 2.1, một cổng USB-A 3.2 Gen 2 và jack tai nghe 3.5mm. Dù thiếu đi đầu đọc thẻ SD nhưng những cổng kết nối này đã giúp tôi không phải đem theo một chiếc HUB cồng kềnh để kết nối mọi thứ giống như nhiều mẫu ultrabook khác.

Cùng với đó, bàn phím trên Zenbook A14 vẫn là một điểm sáng với thiết kế phím lớn, hành trình phím 1,4 mm và khoảng cách phím 19,05 mm, mang lại cảm giác gõ thoải mái, nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn. Trackpad của Zenbook A14 cũng là một "trợ thủ" đắc lực với kích thước lớn, bề mặt kính được hoàn thiện mịn màng, phản hồi chính xác giúp thao tác nhanh gọn như dùng chuột rời.

ASUS Zenbook A14 được trang bị viên pin 70WHrs, kết hợp cùng nền tảng Snapdragon X cho khả năng sử dụng khá ấn tượng, trung bình có thể đạt 17 đến 18h đồng hồ với các tác vụ văn phòng đơn giản. Đi cùng với đó là cục sạc 65W cho phép sạc nhanh dễ dàng, thích hợp dành cho những người hay phải di chuyển mà không cần lo lắng về vấn đề hết pin.

Có thể nói, ASUS Zenbook A14 là sự hòa quyện hài hoà giữa thiết kế siêu mỏng nhẹ nhưng có độ bền chuẩn quân sự với hiệu năng ổn định, pin "trâu" và nhiều tính năng AI thông minh. Dù màn hình FHD và tần số quét 60Hz chưa xuất sắc, GPU không tối ưu cho gaming nặng, máy vẫn đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc và giải trí nhẹ. Điểm cần lưu ý là tính tương thích phần mềm trên Windows ARM. Với mức giá dễ tiếp cận, Zenbook A14 là lựa chọn lý tưởng cho sinh viên, freelancer và doanh nhân ưu tiên tính di động.