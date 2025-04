Khởi tố 2 anh em đánh nữ y sĩ tới tấp

Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (SN 1975) và Nguyễn Văn Lê (SN 1984, em trai Lệ - cùng trú tại xã Tân An, huyện Đăk Pơ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích với 1 nữ y sĩ.

Ông Lệ và ông Lê là những người hành hung dã man nữ y sĩ, gây xôn xao dư luận tại tỉnh Gia Lai thời gian qua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11-2, trong lúc say rượu, ông Lệ đã ngã cầu thang và được ông Lê cùng con trai đưa đến Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để sơ cứu.

Bà Lương Thị Thúy Tuyết bị đánh tới tấp, tổn thương 5% cơ thể

Ông Lệ được ông Nguyễn Hoàng Quân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp và y sĩ Lương Thị Thúy Tuyết sơ cứu nhưng không khâu vết thương.

Khi ông Lê đề nghị khâu vết thương cho ông Lệ thì bà Tuyết từ chối, nói "muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu" nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Bà Tuyết đã dùng dép đánh 3 người này, còn Lê, Lệ đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, ngực bà . Sự việc đã được camera của trạm y tế ghi lại.

Theo nội dung clip, bà Tuyết cúi xuống lấy dép định đánh nhóm 3 người đàn ông nhưng chưa được thì bị nhóm 3 người đàn ông đánh tới tấp từ phòng khám ra tới cửa trạm y tế.

Bà Tuyết bị chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn ngực, được đưa đi bệnh viện. Kết quả giám định bà Tuyết bị tổn thương 5% sức khỏe.

Camera tại Trạm y tế Kon Thụp ghi lại vụ việc nữ y sĩ bị hành hung

Trao đổi với phóng viên, bà Tuyết cho biết trong quá trình sơ cứu, bệnh nhân không hợp tác, liên tục chửi mắng bác sĩ. Khi bà Tuyết nói "tại sao bác sĩ cứu người mà chửi người ta là chó với mèo" thì liền bị nhóm 3 người đàn ông vây đánh tới tấp.