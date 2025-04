Bắt tạm giam một đôi nam nữ trộm hơn 80 điện thoại di động

Chiều 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với: Phạm Thanh Hải Em (37 tuổi, trú huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Kim Nga (30 tuổi, trú thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Phạm Thanh Hải Em tại Cơ quan Công an (Ảnh:Công an An Giang).

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Nga tại Cơ quan Công an (Ảnh:Công an An Giang).

Trước đó, khoảng 23h ngày 8/4, tại một cửa hàng điện thoại ở xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, kẻ gian sử dụng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập vào cửa hàng lấy đi khoảng hơn 80 điện thoại di động các loại, trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Xương và các đơn vị nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 12/4, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ Huỳnh Thị Kim Nga, thu giữ 17 chiếc điện thoại.

Qua đấu tranh khai thác, đến ngày 21/4, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục bắt giữ Phạm Thanh Hải Em khi Hải Em đang lẩn trốn tại khu vực thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Hải Em và Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Đến nay, Cơ quan Công an đã thu hồi số lượng lớn điện thoại mà các đối tượng đã trộm được.