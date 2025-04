Vụ Mercedes-Benz S 450 L giá hơn 5 tỷ của Duy Mạnh bị cháy: Bảo hiểm định giá 2,9 tỷ, bên bán nói do chuột, chủ xe vẫn kiện tiếp

Thông tin về việc chiếc Mercedes-Benz S 450 L của ca sĩ Duy Mạnh từng bị cháy lại đang gây xôn xao trên mạng xã hội, dù vụ việc đã xảy ra hơn 2 năm trước. Trước đó, ngày 16/2/2023, nam ca sĩ Duy Mạnh cho biết chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury của anh tự bốc cháy tại bãi đỗ xe chung cư. Khi ấy, người dân đã nhanh chóng phát hiện ra và nhanh chóng dập lửa và không thêm tai nạn khác.

Mâu thuẫn giữa Duy Mạnh và bên bán xe vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: Facebook

Nhưng cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết ổn thoả. Trên dòng trạng thái mới nhất, “thợ hát” Duy Mạnh đã kể lại đầu đuôi sự việc với những tình tiết khiến anh phải thốt lên “số mình khổ, toàn gặp chuyện dở khóc dở cười”.

Theo những gì nam ca sĩ chia sẻ, ngày hôm đó sau khi xe đột nhiên bốc cháy rồi được đội ngũ bảo vệ dập lửa, gia đình của Duy Mạnh đã gọi điện cho nhân viên bên bán tới hỗ trợ theo đường dây hotline sau nhưng bị từ chối. Sau đó, chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury lại tiếp tục cháy. Lúc này, bảo vệ phải xà beng cạy nắp ca-pô ra để xịt nước vào dập lửa.

Sự việc chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury của Duy Mạnh bị cháy. Ảnh: Duy Mạnh

“Vì cháy rất là to suýt lan ra những xe khác và có nguy cơ cháy nổ. Nên phải gọi điện báo các chú công an. Rồi sau đó dập mãi mới hết cháy. Vì sợ xe để ở bãi có nguy có bùng cháy trở lại và lan ra những xe khác và cháy chung cư. Thế là các chú công an đã kéo xe về bãi xe bên công an thành phố Thủ Đức và niêm phong lại”, Duy Mạnh chia sẻ.

Sau khi giải quyết xe cháy, phía công an tiến hành điều tra nguyên nhân. Theo nam ca sĩ sinh năm 1975 cho biết, phía công an đã gọi 3 bên gồm gia đình chủ xe, bảo hiểm và bên bán xe đến chứng kiến và mở niêm phong để kiểm tra. Duy Mạnh cho hay trước khi mở nắp ca-pô ra mọi thứ bên trong đã cháy đen. Khi này, phía công an đã cắt một đoạn dây điện đem về để tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân cháy.

“Trong thời gian các chú công an giám định nguyên nhân xe cháy. Chiếc xe đó để ở bãi xe ngoài trời gần 1 tháng. Bên bán xe nhiều lần năn nỉ mình là nói với bên công an cho họ được lấy chiếc xe về để họ kiểm tra và tìm nguyên nhân. Họ có nói với mình là chiếc xe này rất hiện đại, các chú công an ở Việt Nam không đủ khả năng để tìm ra nguyên nhân cháy chiếc xe này”, Duy Mạnh viết.

Khi này, nam ca sĩ gốc Hải Phòng cũng đã hỏi phía công an và nhận được câu trả lời rằng “phải đợi viện khoa học hình sự có kết quả chính thức mới cho lấy xe về”. Sau khi được lấy xe về, gia đình Duy Mạnh và đại diện bên bán xe đã đưa chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury về xưởng của bên bán xe để kiểm tra. Khi này dưới nắp ca-pô xe phát hiện nhiều chất thải của chuột, lá cây và rác.

Sau khi đưa xe đi kiểm tra ở hai bên, kết quả nguyên nhân cháy của chiếc S 450 L lại hoàn toàn trái ngược. Theo Duy Mạnh, phía công an đưa ra nguyên nhân xe cháy do chập điện. Trong khi đó, phía bên bán xe lại đưa ra kết quả cháy do “xe cháy là do loài gặm nhấm vì có cứt chuột và rác trong xe, và có vết cắn của chuột”. Vì lý do trên, Duy Mạnh cho biết phía bên bán xe tuyên bố không chịu trách nhiệm.

Duy Mạnh cho biết rằng trái ngược với bên bán xe, phía bảo hiểm sau khi nghe kết luận từ phía công an đã chủ động liên hệ cho gia đình nam ca sĩ và bồi thường khoảng tiền 2,9 tỷ đồng tính theo giá xe cũ. Duy Mạnh cho biết, chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury tính cả chi phí ra biển sẽ phải bỏ ra số tiền trên 5 tỷ.

Duy Mạnh trong buổi lễ nhận xe. Ảnh: Duy Mạnh

Sau khi họp với bên bán xe và giải quyết bất thành, nam ca sĩ Duy Mạnh cho biết anh đã đệ đơn lên tòa án để kiện.

“Cách đây khoảng 2-3 tuần bên toà đã gọi 2 bên lên để hoà giải. Có cả luật sư của 2 bên và thẩm phán. Bên bán xe vẫn đổ cho lý do xe cháy là do chuột cắn. Vì khi mang xe về mở ra có phân chuột xanh lè và lá rác, lá cây tha vào khu vực chỗ cháy trong phần máy. Mà trong khi đó kết luận bên công an không hề có liên quan gì đến vấn đề chuột cắn.

Và ngay hôm đó trước mặt của luật sự 2 bên, đại diện bên bán xe, đại diện công ty bán xe và có cả thẩm phán, mình hỏi ‘thế lỡ may lúc đó xe tôi bốc cháy và lan ra những xe khác, rồi cháy chung cư. Thì bên ông chịu trách nhiệm hình sự, hay tôi, hay là con chuột chịu trách nhiệm hình sự?’. Thế là đại diện bên bán xe trả lời tỉnh bơ là ‘Con chuột chịu trách nhiệm hình sự’, Duy Mạnh chia sẻ.

Trước khi bị cháy, Duy Mạnh nhiều lần check-in quay livestream trên chiếc Mercedes-Benz S 450 L Luxury. Ảnh: Facebook

Sau vụ hoà giải không thành công, nam ca sĩ gốc Hải Phòng cho biết thẩm phán quyết định hẹn ngày khác để giải quyết vụ kiện này. Cụ thể vào ngày 25/4 tới đây.