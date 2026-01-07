Vụ cựu Phó giám đốc Eximbank Ba Đình lừa hơn 2.700 tỷ đồng: Người "trung chuyển" tiền khai cũng là bị hại

Mời người thân, khách cũ gửi tiền hưởng hoa hồng

Sáng 7/1, phiên xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình) bị cáo buộc chiếm đoạt 2.705 tỷ đồng của khách hàng, tiếp tục phần tranh luận.

Trả lời xét hỏi trước đó, bị cáo Nhung trả lời ngắn gọn, đồng ý với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền như cáo trạng quy kết.

Hội đồng xét xử không hỏi Nhung nhiều mà dành phần lớn thời gian hỏi người liên quan và bị hại.

Tại tòa, người tên Nguyễn Thị Hồng (bị cơ quan tố tụng cho rằng có hành vi “trung chuyển” tiền gửi từ bị hại cho bị cáo Nhung và nhận tiền gốc, lãi từ Nhung chuyển lại cho bị hại) cho hay, do quen biết Nhung, khi được đề nghị tìm khách hàng có tiền gửi vào Eximbank lấy lãi, bà Hồng đã mời nhiều người thân, trong đó có cả mẹ ruột.

Theo bà Hồng, sau này khi biết bị cáo Nhung có dấu hiệu lừa đảo, bà phải bán nhà lấy tiền trả cho người mình từng kêu gọi đem đi gửi.

“Tôi cũng là bị hại trong vụ án, bị lừa hết, nếu biết trước tôi đã không gửi cho Nhung… Tôi làm ở doanh nghiệp, nhiều lần đến ngân hàng làm việc nên quen Nhung. Sau này Nhung nói do cần doanh số, đề nghị tôi tìm người có tiền mang đến gửi”, Hồng nói và cho hay, bản thân cũng đã gửi 5 tỷ đồng.

Với cáo buộc giữ lại một phần tiền lãi, gốc và hoa hồng sau khi bị cáo Nhung chuyển cho khách, bà Hồng cho hay, khoản tiền này do thời gian đã lâu nên không nhớ. Trong khi, nhiều khách hàng ngồi sau phản đối cho rằng "Hồng là đồng phạm với Nhung".

Một người liên quan khác là bà Vũ Thị Thu Hồng cho hay, từng làm nhân viên ngân hàng, thấy Nhung làm Phó giám đốc chi nhánh Eximbank nên rất tin tưởng. Những người được Vũ Thị Thu Hồng mời gửi tiền vào ngân hàng của Nhung hầu hết là khách hàng cũ, một phần là bạn bè thân quen.

“Quá trình bị hại gửi tiền, bị cáo Nhung có gửi lãi thông qua người trung gian là chị, Nhung có hứa hẹn trả hoa hồng cho chị không?” Chủ tọa hỏi. Bà Vũ Thị Thu Hồng trả lời, được chi hoa hồng cho từng khách hàng, thông thường từ 5 – 8 %, riêng tiền của Hồng người thân vào được trả từ 8 – 10%.

“Đây là thỏa thuận riêng của tôi với Nhung, còn với khách hàng tôi cũng có thỏa thuận khác”, bà Vũ Thị Thu Hồng nói.

Với cáo buộc giữ lại hơn 7,2 tỷ đồng của khách hàng, bà Vũ Thị Thu Hồng cho biết khoản này cá nhân không hề giữ lại mà chuyển cho khách hàng.

“Thế số tiền hưởng lợi hơn 900 triệu, chị có thừa nhận không?" Chủ tọa hỏi thêm. Bà Vũ Thị Thu Hồng đáp, tôi thừa nhận và dùng một phần gửi lại ngân hàng, còn gần 300 triệu không được tiêu hết mà đem đi tặng quà cho khách.

“Thời gian qua tôi vừa mất tiền vừa mất sự nghiệp, mất cả uy tín. Giờ tôi đi làm, sẽ khắc phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu… Tôi gửi cho Nhung hơn 700 triệu, đã nhận một phần và thiệt hại ít, thiệt hại nhiều nhất đối với tôi bây là công việc, sự nghiệp”, bà Hồng phân trần.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Bị hại mong trả lại tiền gốc

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều người liên quan hôm nay vắng mặt. Trong khi đó, nhóm bị hại có mặt tại tòa bày tỏ bức xúc, họ yêu cầu người “trung chuyển” tiền như Hồng phải trả hoặc có trách nhiệm với khoản tiền họ đang bị chiếm đoạt.

Các bị hại đều muốn nhận lại tiền gốc mà không đòi hỏi về lãi, người bị chiếm đoạt nhiều đến hàng chục tỷ đồng, người ít khoảng vài trăm triệu.

Diễn biến vụ án trước đây từng ghi nhận tòa trả hồ sơ nhiều lần, yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra bổ sung đồng phạm với bị cáo Nhung. Tuy nhiên, kết quả điều tra gần như không thay đổi.

Một số luật sư từng kiến nghị triệu tập ngân hàng Eximbank đến tòa, cho rằng họ phải có trách nhiệm với khách hàng bị chiếm đoạt tiền.

Hồ sơ vụ án quy kết, từ 2014, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, bị cáo Nhung thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, có chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao, quà tặng giá trị. Mục đích để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiết kiệm.

Các chương trình Nhung đưa ra như: Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất 7,5%/năm cùng quà tặng chăm sóc hàng tháng; Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn; Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn... lãi suất từ 12 - 32%/năm.

Để nhận tiền của khách hàng, Nhung mở nhiều tài khoản tại Eximbank và các ngân hàng khác. Tuy nhiên, khi khách chuyển tiền vào, bị cáo sử dụng máy in, làm giả chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho khách hàng.

Ngoài các chương trình đưa ra, Nhung còn chiếm đoạt số tiền lớn của khách bằng phương thức đưa thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng.

Khi khách tìm đến, Nhung đưa ra thông tin gian dối cho khách hàng có tiền gửi ký quỹ để tham gia đấu giá vào tài khoản của Công ty “sân sau”, sẽ được chia lợi nhuận cao, thời gian ký quỹ ngắn từ 5 - 20 ngày… Hết thời gian ký quỹ, khách nhận lại toàn bộ tiền gốc cùng lợi nhuận 10 - 14%/số tiền nộp ký quỹ.

Do tin tưởng, nhiều người gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ đầu tư mua bán tài sản đấu giá nợ xấu thanh lý tại Eximbank cho Nhung. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết, mà sử dụng phần lớn số tiền để trả gốc, lãi, tiền quà tặng chăm sóc khách hàng hoặc tiền lợi nhuận cho những người nộp tiền.

Theo cơ quan truy tố, Nhung sử dụng tiền của người nộp sau trả tiền cho người nộp trước, số còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Từ năm 2014 - 2022, Vũ Thị Thu Nhung lừa của 100 bị hại tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.