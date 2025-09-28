Vụ cô gái nuốt kim băng đang mở khi ăn ốc: Chính chủ nói rõ lý do nuốt vật nhọn mà không hay biết

Mới đây, sự việc cô gái nuốt trọn chiếc kim băng đang mở vào bụng khi đi ăn ốc khiến cư dân mạng chú ý. Chiếc kim băng này được một số hàng quán dùng để khách khều ốc.

Theo chia sẻ, lúc ăn cô thấy nghẹn nghẹn nhưng vẫn ăn uống bình thường, khi ăn xong mới vào viện kiểm tra, chụp X-quang và phát hiện vật thể lạ trong bụng. Vì không nội soi thực quản được nên cô phải mổ dạ dày, mất 6 tiếng trong phòng mổ.

"Đi ăn ốc hết 2 triệu nhưng mổ mò kim băng mất 70 triệu" - cô gái nửa đùa nửa thật về sự việc hi hữu của mình

Cận cảnh chiếc kim băng từ lúc trên bàn ăn, khi đã nuốt vào bụng và lúc được phẫu thuật lấy ra

Được biết, cô gái này là Vân Anh Scarlet - nhà thiết kế kiêm founder 2 thương hiệu thời trang VAS và VAD.

Liên hệ với phía Vân Anh, trợ lý cho biết cô chưa khỏe hẳn nên chưa trực tiếp chia sẻ về vụ việc được. Cũng theo cập nhật từ đây, sáng nay - 28/9, các bác sĩ đã thực hiện siêu âm ổ bụng cho Vân Anh và không có vấn đề gì nên đã cho về điều trị.

Về câu hỏi mà tất cả mọi người cùng thắc mắc: “Làm sao có thể nuốt chiếc kim băng đang mở mà không có cảm giác gì?”, trợ lý thuật lại lời Vân Anh: “Thực sự mình cũng không hiểu, nuốt chiếc kim băng còn mở xong vẫn không có cảm giác gì hay đau đớn gì mà ăn uống bình thường”.

Vết mổ đã được khâu lại

Đến đầu giờ chiều 28/9, Vân Anh cập nhật tình hình trên trang cá nhân. Kể lại bối cảnh sự việc, cô chỉ nhớ đang ăn món răng mực, nuốt xong thì không thấy kim băng đâu nữa, lúc nuốt vào cũng không có cảm giác gì, chỉ hơn nghẹn một xíu.

Ngoài ra, cô cho biết vì vết mổ được thực hiện tại vị trí cơ bụng số 11 mà cô rèn luyện bấy lâu nên cũng hơi buồn. Bên cạnh đó cô cũng phải tập trung chuyện trị sẹo vì cơ địa sẹo lồi.

“Giờ đến cuộc chiến trị sẹo. Chia buồn với chiếc bụng cơ số 11 đẹp long lanh của tui! Mọi người vẫn thắc mắc là tại sao mình nuốt được kim. Đến giờ mình cũng không hiểu sao có khả năng nuốt một chiếc kim băng mở toang ra. Không đau không cảm giác gì chỉ thấy nghẹn xíu thôi… oái oăm thật sự!

Chỉ nhớ là cắm cái món răng mực - nuốt xong nhìn xuống tay không thấy kim nữa! Tìm xung quanh không thấy vẫn ngồi ăn tiếp đến khuya mới vào viện chụp thử ai ngờ nó sắp chui xuống ruột rồi. Ảo thật đấy!” - nguyên văn chia sẻ mới của Vân Anh trên trang cá nhân.

Sở dĩ Vân Anh than thở chuyện bị sẹo vết mổ là do cô sở hữu cơ bụng số 11 không chút tì vết. Trên các tài khoản MXH, cô nhiều lần chia sẻ chế độ ăn uống và tập tành khắt khe để giữ dáng.

Vân Anh Scarlet tập luyện và ăn uống khắt khe để giữ gìn cơ bụng số 11

Phía dưới cập nhật của Vân Anh, nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang và làm đẹp như phú bà Ngô Thùy Linh, giám đốc thời trang Kye Nguyễn, Á hậu Joxy Thùy Linh,... cùng với cư dân mạng tiếp tục để lại bình luận thảo luận rôm rả. Có người cho rằng cô phải nuốt lẫn cùng đồ ăn, có người gợi ý có thể xăm che sẹo nếu cần.

“Ý là vẫn không hiểu sao lại có thể nuốt được nha”, “Thôi không sao. Chỗ đấy xăm một tí nhẹ nhẹ là có kỷ niệm đấy”, “Em vẫn không thể hiểu sao chị nuốt được luôn ấy, vừa thương vừa buồn cười”, “Chị bị ăn lẫn cùng đồ ăn lên mới nuốt được vậy chứ bình thường không ai thế cả”,... là một số bình luận từ mọi người.

Vân Anh Scarlet có tên thật là Đỗ Vân Anh, sinh năm 1991. Cô là một trong những nữ NTK nổi bật của làng mốt Việt, không chỉ vì chuyện sở hữu thương hiệu nổi tiếng mà còn bởi nhan sắc quyến rũ. Hồi tháng 8 vừa qua, bức ảnh thử bộ bodysuit trắng của Vân Anh viral khắp MXH vì body đỉnh chóp.