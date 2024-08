Vụ cô gái bị chặn đường hãm hại: Tài xế xe tải bám theo cô gái gần 20km

Ngày 13/8, UBND huyện Châu Đức đã trao Giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phá án nhanh vụ "Hiếp dâm" và "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, tập thể được khen thưởng là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức. Các cá nhân được khen thưởng gồm: Thượng tá Trần Công Phúc, Phó Trưởng Công an huyện; Trung tá Võ Lê Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy; Đại úy Phạm Văn Tập, Phó Trưởng Công an xã Suối Nghệ; Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thượng úy Đoàn Tiến Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức ghi nhận, đánh giá cao việc điều tra, xác định đối tượng gây án và phá án nhanh 2 vụ án phức tạp xảy ra trên địa bàn. Đây là kết quả đáng ghi nhận thể hiện sự quyết tâm của tập thể và chiến sĩ công an huyện trong việc điều tra, xử lý các vụ án, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, ngày 10/8, T.V.N. (31 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô tải đi thu mua hải sản (tôm) tại chợ Bình Điền, TP Hồ Chí Minh đi về TP. Vũng Tàu để bán lẻ lại cho khách. Trên đường di chuyển, khi vừa đi qua KCN Vedan Đồng Nai thì N. nhìn thấy chị N. (24 tuổi, quê Kiên Giang) đi xe máy một mình, hướng cùng chiều nên N. điều khiển xe chạy theo. Khi đi đến địa phận phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, thấy chị N. rẻ trái để đi về hướng huyện Châu Đức, N. nảy sinh ý định sẽ bám theo chị N. và khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đến khoảng 1h15 phút ngày 11/8, khi vừa đi qua vòng xoay KCN Châu Đức khoảng 2km theo hướng về xã Suối Nghệ thì N. tấp xe vào lề đường và xuống xe đứng giữa đường để đợi chị N. đi đến. Khoảng 20 phút sau, thấy chị N. điều khiển xe tới, N. ra chặn xe lại rồi ngồi lên phía sau xe của chị N., tay trái của N. đặt bên hông của chị N. dọa là có dao rồi nói "ngồi yên không tao đâm"; tay phải N. nắm lấy tay ga xe máy và khống chế chị N., chở N. đi vào Đồi Cừu rồi đe dọa, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau đó, đối tượng tiếp tục buộc chị N. chở ra lại chỗ đậu phương tiện của mình rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Suối Nghệ xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong khoảng 24h sau khi gây án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã xác định được đối tượng và đã bắt giữ N. khi người này đang điều khiển phương tiện trên đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng về TP Hồ Chí Minh.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ hình sự và ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với T.V.N. để tiếp tục điều tra theo quy định.

Đối với vụ "Cố ý gây thương tích", vào khoảng 22h30 phút ngày 9/8, tại quán nhậu "QN" thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, do mâu Thuẫn trong lúc chơi đá bóng từ trước, Phạm Hữu Vũ (35 tuổi) và Hoàng Đình Minh Hải (27 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) đã dùng rựa chém anh H.T.T. (32 tuổi, ngụ xã Sơn Bình) gây thương tích ở tay trái, vết thương dài khoảng 10cm, sâu 2,5cm. Sau đó, bị hại đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an và yêu cầu giám định thương tích.

Công an huyện Châu Đức đã mời các đối tượng Vũ và Hải lên làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cho anh H.T.T.