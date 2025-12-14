Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn

Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng dao chém gục một người phụ nữ rồi tự đâm vào mình gây xôn xao dư luận, danh tính người đàn ông đã được xác định là L.V.H. (57 tuổi), còn người phụ nữ là bà N.N.T. (52 tuổi), cùng trú tại phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Hậu quả vụ việc khiến ông H. tử vong, bà T. bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, theo thông tin ban đầu, ông H. và bà T. trước đây đều đã có gia đình riêng và con riêng. Khoảng 1 năm nay, cả 2 về chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, giữa họ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc.

Trước khi xảy ra sự việc trên vài ngày, mâu thuẫn giữa ông H. và bà T. căng thẳng hơn, 2 bên có cãi vã, xô xát nhưng được mọi người xung quanh can ngăn nên chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù vậy, mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Đến khoảng hơn 11 giờ ngày 12/12, cặp đôi lại xảy ra cãi vã. Khi bà T. đang ngồi trên ghế ở trong nhà thì ông H. bất ngờ cầm hung khí lao vào tấn công. Gã chồng hờ xuống tay khiến bà T. gục xuống sàn, bất chấp có người can ngăn. Sau đó, người đàn ông đi ra khu vực sân trước của căn nhà, dùng hung khí tự đâm vào người mình nhiều nhát rồi gục xuống.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông H. không qua khỏi do vết thương quá nặng, còn bà T. đã qua cơn nguy kịch, hiện đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Công an phường Gò Dầu điều tra, tiến hành lấy lời khai các nhân chứng liên quan để làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, dẫn đến vụ án nói trên.