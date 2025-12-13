Xe tải va chạm với xe đạp điện, 2 học sinh lớp 10 ở Hải Phòng thương vong

Các lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh lớp 10 thương vong trên đường đi học về, xảy ra tại xã An Lão (Hải Phòng) lúc khoảng 16h45’ ngày 13/12.

Vụ va chạm khiến 2 học sinh thương vong.

Vào thời điểm trên, anh Vũ Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) lái ô tô tải loại 1 tấn biển kiểm soát 5H-005xx trên Tỉnh lộ 360, theo hướng từ xã An Lão đi phường Kiến An. Đến trước cửa số nhà 15 Trần Tất Văn thuộc địa bàn xã An Lão, xe này va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn T. M. cầm lái, chở sau em Nguyễn H. M. (cả hai đều sinh năm 2010, trú tại xã An Lão) chạy theo hướng ngược lại, gây thương tích nặng.

Em Nguyễn T. M. chết trên đường đi cấp cứu, còn em Nguyễn H.M đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghĩ Việt Tiệp Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với Công an địa phương đến bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thu thập chứng cứ xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai nạn nhân đều là học sinh lớp 10 tại một trường THPT tại địa phương.

Cũng ở Hải Phòng cách đây chưa lâu xảy ra vụ tai tạn chết người do xe tải va chạm xe máy. Khoảng 7h30 ngày 8/11, tại ngã tư KM 27+800 Quốc lộ 10 (đoạn qua phường An Dương), ô tô tải mang biển kiểm soát 99B... đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng do tài xế Hoàng Văn Xoá (sinh năm 1999, ở xã Khôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Hai cô gái trên xe máy gồm chị Lò Thị Việt (người cầm lái) và Nền Thị Thu Hà (người ngồi phía sau) đều tử nạn ngay tại hiện trường; xe máy bị hư hỏng. Các nạn nhân sinh năm 2007, người xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Theo lực lượng CSGT, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đường giao nhau, các làn đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông đông.

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã kiến nghị đơn vị quản lý mở rộng làn đường về phía mép đường và phân lại làn đường để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn có thể xảy ra.