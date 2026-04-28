Vũ Chí Hưng, thượng uý công khai tình yêu tại đại nhạc hội, bây giờ thế nào?

Lướt mạng xã hội những ngày này, không khó để bắt gặp loạt khoảnh khắc, clip được chia sẻ lại từ dịp 30/4 năm ngoái. Trong dòng ký ức được “đào lại” ấy, bên cạnh những câu chuyện hậu trường về người lính, chuyện tình cảm của họ cũng nhận về sự quan tâm không kém.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều chính là mối tình của đồng chí Vũ Chí Hưng (sinh năm 1999, quê Nghệ An) và bạn gái có tên viết tắt là H.G. (sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội). Vũ Chí Hưng hiện là Trợ lý Cơ yếu tại Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân. Anh đảm nhận vị trí khối trưởng Khối trưởng Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân ở cả nhiệm vụ A50, và A80.

Sở dĩ chuyện tình của nam chiến sĩ này được chú ý là bởi anh từng gây “sốt” mạng xã hội với khoảnh khắc ngồi trên xe ô tô trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó, mọi thông tin xoay quanh anh nhanh chóng được netizen quan tâm, từ công việc, học vấn đến đời tư.

Được biết, Chí Hưng và bạn gái bắt đầu tìm hiểu từ tháng 5/2023. Nửa kia của anh được nhận xét có ngoại hình xinh xắn, nền nã và khá kín tiếng khi để chế độ riêng tư trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, vào tháng 8/2025, khi xuất hiện trên sóngchương trình V Concert - Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) Việt Nam, Hà NộI (Đây là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, tổng diện tích hơn 900.000 m2, nằm trong Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới - PV).

Theo đó, trong phần trả lời phỏng vấn, anh chia sẻ: “Không giấu gì mọi người, tôi có một mối tình bắt đầu từ thời học viên, đến nay cũng được gần 3 năm rồi ạ”. Do bạn gái không thể có mặt tại sự kiện, anh còn nhắn nhủ ngay trên sóng truyền hình: “Em hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào anh. Anh ở đơn vị sẽ luôn cố gắng công tác, không phụ lòng em”.

Chính khoảnh khắc này đã khiến các từ khóa liên quan như “Vũ Chí Hưng và người yêu”, “Vũ Chí Hưng trả lời phỏng vấn” nhanh chóng thu hút lượng tìm kiếm lớn, đưa câu chuyện tình của cặp đôi được biết đến rộng rãi hơn. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi và gửi lời chúc phúc.

Đến nay, sau 1 năm được biết đến rộng rãi, cặp đôi vẫn giữ được sự ngọt ngào, có tệp fans riêng, và không có nhiều thay đổi trong chuyện tình cảm.

Trên trang TikTok cá nhân, Chí Hưng thỉnh thoảng đăng tải một vài clip, phần lớn đều có sự xuất hiện của nửa kia.

Sau nhiệm vụ A80, có thời điểm Vũ Chí Hưng cùng bạn gái livestream để giao lưu với người hâm mộ. Tại đây, cả hai cởi mở hơn khi chia sẻ về chuyện tình yêu và được nhận xét là “trai tài gái sắc”, có nhiều điểm tương đồng.

Theo đó, trong một buổi livestream, khi được hỏi về hành trình tình cảm, Vũ Chí Hưng kể lại thời điểm mới làm quen: “Hồi đó tôi còn là học viên, đã để ý H.G từ trước. Đến sinh nhật cô ấy, tôi căn đúng thời khắc chuyển sang ngày mới để nhắn ‘happy birthday’ (viết hoa), và cô ấy chỉ đáp lại lời cảm ơn. Sau đó thì cả hai không nói thêm gì nữa.

Sau đó, trong một số buổi livestream hiếm hoi, Chí Hưng cùng bạn gái cũng thoải mái chia sẻ thêm về hành trình yêu. Anh kể lại câu hỏi thẳng thắn từ phía H.G.: "Anh thích em à?".

Từ những cuộc trò chuyện ban đầu, cả hai dần thân thiết, cùng đi chơi, xem phim, thậm chí có lần ngồi nói chuyện đến 5 giờ sáng ở Hồ Tây. Phải đến lần tỏ tình thứ ba, H.G. mới chính thức đồng ý. Nam chiến sĩ cũng không ngại thừa nhận bạn gái “xinh và khó tán”.

Sau khoảng thời gian được chú ý, cặp đôi xuất hiện cùng nhau ít hơn do bận rộn với công việc cá nhân.

Mới đây nhất, anh chia sẻ hình ảnh chụp cùng bạn gái trong dịp tham gia nhiệm vụ A80, như một cách nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khiến nhiều người tò mò về hiện tại của chuyện tình từng gây sốt.

Trước những câu hỏi về “happy ending”, Chí Hưng cũng khéo léo hé lộ qua phần trả lời bình luận rằng dự định cuối năm sẽ “rước nàng về dinh”. Anh còn dí dỏm cho biết sẽ “mời cưới cả TikTok”, khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Hiện tại, sau khoảng 1 năm kể từ khi được chú ý, chuyện tình của Chí Hưng và bạn gái vẫn giữ được sự ngọt ngào, kín đáo. Trong khi nam chiến sĩ sở hữu kênh TikTok với gần 30.000 người theo dõi, thì nửa kia kín tiếng, khóa bảo vệ trang cá nhân.