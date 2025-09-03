Hai mẹ con quân nhân cùng tham gia diễu binh, diễu hành A80

Tuy ở hai đội hình khác nhau nhưng ở họ cùng chung nhịp bước, chung một lý tưởng, một trái tim hướng về Tổ quốc. Người con trai kiên định trong khối đi của lực lượng Phòng không - Không quân. Người mẹ tham gia khối đứng của Học viện Phòng không - Không quân.

Hôm nay, khi Hà Nội vào thu, dọc các tuyến phố dẫn vào Quảng trường Ba Đình , cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, người dân háo hức đứng chật kín hai bên đường để đón chào đoàn diễu binh, diễu hành. Tiếng nhạc quân hành dồn dập, khơi dậy hào khí của một dân tộc anh hùng .

Trong dòng người diễu binh hùng dũng ấy, bước chân của mẹ con chị Khánh hòa nhịp với hàng nghìn đồng chí, đồng đội. Người mẹ trong tà áo dài thướt tha, bừng sáng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Người cha luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của vợ, của con, hôm nay tới bên vợ động viên săn sóc, sang khối của con ân cần dặn dò. Dù không nhìn thấy nhau giữa đoàn quân hùng hậu, nhưng cả gia đình đều cảm nhận rõ sự hiện diện của người thân trong ngày lịch sử.

Chị Nguyễn Thị Khánh - cán bộ tài chính của Học viện Phòng không - Không quân và con trai là Thiếu úy Nguyễn Quang Huy - sĩ quan trẻ của Trường Sĩ quan Không quân trong thời gian tập luyện.

Gia đình chị Khánh vốn có truyền thống gắn bó với quân đội. Bản thân chị, sau khi tốt nghiệp đại học, đã tình nguyện khoác áo lính, gắn bó với công tác tài chính. Chồng chị là Đại tá quân đội, chủ nhiệm bộ môn. Gần 30 năm nên duyên chồng - vợ, tình yêu của họ được vun đắp từ sự thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn, vất vả của người lính. Ở họ không chỉ là đồng chí, đồng đội cùng đơn vị mà còn là người bạn tâm giao, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống.

Vì vậy, từ nhỏ, sĩ quan trẻ Nguyễn Quang Huy đã lớn lên trong môi trường quân đội, nghe tiếng kèn báo thức, nhìn cha mẹ làm việc tận tụy, nên tình yêu màu xanh áo lính như ngấm vào máu.

Tham gia nhiệm vụ A80, những buổi sáng sớm, khi bình minh còn chưa lên, chị đã có mặt trên thao trường, tập những động tác đứng nghiêm, tập vẫy cờ hoa sao cho đồng đều với đồng đội. Dáng người nhỏ nhắn, ở chị toát lên thần thái nghiêm trang và niềm tự hào của một quân nhân. Dẫu đôi bàn chân cũng không ít lần lần sưng đỏ, dẫu mồ hôi ướt đẫm vai áo, nhưng ánh mắt chị luôn ánh lên sự kiên định.

Trong khi đó, con trai chị, cũng miệt mài tập luyện cùng đồng đội trong đội hình khối đi ở một thao trường khác. Là sĩ quan trẻ, anh hiểu rõ trách nhiệm và niềm vinh dự của mình khi được tham gia khối diễu binh đại diện cho lực lượng PKKQ.

“Lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, được đi qua Quảng trường Ba Đình, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, là một giây phút khiến trái tim tôi rung động. Tôi càng cảm thấy đầy bất ngờ và tự hào khi biết rằng mẹ mình cũng sẽ xuất hiện trong đội hình cờ hoa hôm ấy” - anh Huy chia sẻ.

Hai mẹ con tập luyện ở hai đơn vị khác nhau, hai nhiệm vụ khác nhau, nên dù ở rất gần, song cường độ tập luyện cao, yêu cầu ăn ở tập trung tại đơn vị nên gần như 3 tháng rồi, con trai không được về nhà.

“Con trai, làm lính là phải khổ luyện. Mỗi bước chân, mỗi động tác trên Quảng trường không chỉ là hình ảnh cá nhân mà còn là danh dự của cả quân đội. Con hãy gắng sức, giữ kỷ luật, nhưng cũng đừng quên giữ sức khỏe. Mẹ tin con sẽ làm tốt” là lời chị dặn dò con trai.

Gia đình nhỏ của chị Khánh. Chị Khánh đứng ngoài cùng bên trái, con trai Huy đứng thứ 3 từ trái sang.

Chị Khánh (áo dài màu vàng) trong lúc tập luyện.

Đồng chí Đại tá Khuất Thanh Sơn - Phó Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân, nhận xét: “Tấm gương hai mẹ con quân nhân cùng tham gia diễu binh là minh chứng sinh động cho truyền thống gia đình quân đội, cho thấy sức mạnh giáo dục từ gia đình, nhà trường, đơn vị. Họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn góp phần truyền cảm hứng yêu nước tới đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước”.

Khoảnh khắc hai mẹ con khoác tay nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm, giữa dòng người đông đúc, trở thành một ký ức khó quên. Trong Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, câu chuyện của hai mẹ con người lính sẽ tiếp tục lan tỏa - như một bài ca đẹp về tình mẫu tử trong quân ngũ, về truyền thống gia đình gắn bó với màu xanh áo lính và về niềm tin rằng đất nước mãi trường tồn.