Vụ chen lấn giành giật phiếu đặt cọc mua căn hộ tại TPHCM: Thông tin bất ngờ từ chủ đầu tư

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng chục người người xô đẩy, giành giật phiếu đặt mua căn hộ tại lễ giới thiệu dự án chung cư diễn ra ở TPHCM được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với Vietnamnet, đại diện Tập đoàn CapitaLand Development (Singapore) xác nhận sự việc và cho biết sáng 28/9, công ty tổ chức sự kiện ra mắt dự án Orchard Grand (phường Bình Dương), thu hút rất đông khách tham dự. 99% số căn hộ đã được đăng ký đặt chỗ.

Đoạn video chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn vào giai đoạn cuối sự kiện, khi bất ngờ có một nhóm người tiếp cận khu vực phát tài liệu liên quan đến việc đặt chỗ. Ngay sau đó, đội ngũ nhân sự tại sự kiện đã nhanh chóng ổn định tình hình.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, lãnh đạo phường An Khánh, phường đã nắm được thông tin liên quan video, giao công an phường xác minh. Bước đầu xác định sự kiện được tổ chức tại một địa điểm trong khu đô thị tại phường An Khánh, nhưng để bán căn hộ cho dự án tại phường Bình Dương.

Hình ảnh một nhóm người lao lên giành giật phiếu mua căn hộ chung cư ở Bình Dương

Tại sự kiện, công ty cho nhân viên bốc thăm (không có người dân tham gia) và xảy ra cảnh giành giật. Công an phường sẽ tiếp tục làm rõ.

Trước đó một đoạn video ghi cảnh chen lấn, giành giật mua căn hộ tại TP.HCM lan truyền trên mạng. Trong video, nhiều người chen lấn căng thẳng để được nhận tờ phiếu đăng ký, có người phụ nữ còn trèo cả lên bàn, la hét lớn.

Đáng chú ý, trong nhóm người xô đẩy có hai phụ nữ leo lên bàn, vật nhau để giành tờ phiếu.