Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Thêm 2 người chết, 2 phòng công an chưa vào được

Chiều 7-9, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết các lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú, nâng tổng số người chết là 14. "Các đơn vị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm"- ông Dũng nói.

Các lực lượng đang tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường

Hiện vẫn còn hai phòng gồm một phòng hát và một phòng kho do nhiệt độ cao nên lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là 30 triệu đồng, với người bị thương là 5 triệu đồng/người.

Cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy nếu có.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, cơ sở karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng, hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hộ khẩu thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, hiện sinh sống tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ.

Thời điểm phát hiện vụ cháy, cơ sở này có gần 30 phòng hát hoạt động.