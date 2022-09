Xem toàn bộ bài viết tại đây!



Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke An Phú nằm trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 12 người tử vong, từ đêm qua và sáng nay (7/9), tại Bệnh viện Thuận An, nơi đang cấp cứu các nạn nhân, công tác an ninh trật tự đang được ngành chức năng thắt chặt.