Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều thi thể chưa xác định được danh tính

Đến trưa 7-9, Công an tỉnh Bình Dương vẫn phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán karaoke An Phú (thuộc phường An Phú, TP Thuận An) làm ít nhất 12 người tử vong và nhiều người bị thương.

Các lực lượng đang xác định nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lực lượng công an, viện kiểm sát, đội ngũ pháp y vẫn đang giám định, xác định danh tính các nạn nhân bị tử vong.

Theo một bác sĩ, bệnh viện tiếp nhận 4 thi thể là nữ giới, tuổi đời còn khá trẻ. Do bị cháy nên thi thể khó nhận dạng.

Người nhà của nạn nhân tìm đến cung cấp thông tin về hình xăm, đặc điểm nhận dạng trên cơ thể hoặc trang sức....

Tuy nhiên đa số nạn nhân không có những đặc điểm, đồ dùng trùng khớp nên lực lượng chức năng phải chờ giám định pháp y để xác định.

Nhiều người đến tìm kiếm người thân nhưng không thể nhận dạng được

Chị H. (chị gái của nhân viên N.T.D., quê ở tỉnh Sóc Trăng) cho biết chị nhận thông tin từ người yêu của em gái. "Như thường lệ vào khoảng 21 giờ, người yêu đến đón D. đang làm tại quán karaoke An Phú. Tối hôm qua người yêu của D. đến đón thì phát hiện quán bị cháy, gọi điện thoại thì không được"- chị H. kể.

Theo chị H., cả gia đình đều không biết em gái làm việc tại quán karaoke cho đến khi xảy ra vụ cháy. Trước đó, D. làm việc ở công ty nhưng công việc thất thường nên mới xin qua quán karaoke làm khoảng 1 tuần.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số vẫn đang tiếp tục

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ tối 6-9, đám cháy bùng phát tại quán karaoke An Phú ở phường An Phú, TP Thuận An. Lúc này, nhiều khách và nhân viên bên trong hô hoán, tìm cách tháo chạy ra ngoài. Do ở tầng cao nên một số người phải nhảy xuống đất để thoát thân. Một số người khác ở tầng cao hơn bị mắc kẹt do lửa lớn.

VIDEO: Cháy khủng khiếp tại karaoke ở Bình Dương, 12 người chết

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải huy động xe thang để tiếp cận khu vực tầng cao, đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời phun nước để dập lửa.



Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân cho hay đến trưa cùng ngày đã có 12 người chết. Các lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong tòa nhà.