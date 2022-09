Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều nạn nhân bị biến dạng, chưa thể nhận diện

Xem toàn bộ diễn biến vụ việc tại đây!

Ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo sáng 8/9, do tỉnh Bình Dương tổ chức nhằm thông tin về vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, cơ quan công an khẳng định đến nay có 32 người tử vong (không phải 33 người như thông tin một số báo đăng tải).



Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (ảnh: Hương Chi)

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu cơ quan công an xác định được giới tính các nạn nhân tử vong trong đó có 17 người là nam giới, 15 người là nữ giới. Trong số các nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng và thân nhân người bị nạn đã nhận diện được danh tính của 17 người. Hiện thi thể người bị nạn đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Tuy nhiên, còn 15 người chưa xác định được danh tính do cơ thể bị biến dạng, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Viện khoa học hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự .

Về tình hình tiếp nhận, cứu chữa cho nạn nhân, ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đến 9 giờ sáng ngày 8/9, tại Bệnh viện An Phú đã tiếp nhận 32 ca bệnh, trong đó có 2 ca bệnh nặng đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Việc tiếp cận hiện trường vụ cháy gặp rất nhiều khó khăn (ảnh: Hương Chi)

Các bệnh nhân nặng là 2 nạn nhân nữ một người sinh năm 2006 bị gãy xương cả 2 chân đã được phẫu thuật, một bệnh nhân nữ khác sinh năm 1995 cũng bị gãy xương cổ chân, gót chân, xương mắt cá đã phẫu thuật, cả 2 đang trong quá trình hậu phẫu.

Tại Trung tâm Y tế Thuận An có 17 ca tử vong đã tiếp nhận, trong đó có 8 nam, 9 nữ. Hiện đã có 13 trường hợp nhận diện được thi thể, 13 trường hợp đã được gia đình nhận về mai táng, còn 4 ca phối hợp cùng cơ quan công an gửi bệnh viện 175 giám định ADN xác định danh tính.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 2 ca từ Bệnh viện An Phú, tiên lượng của cả 2 trường hợp rất dè dặt. Đại diện Sở Y tế cho biết đã trực tiếp chỉ đạo điều trị cho các bệnh nhân để giúp người bị nạn sớm bình phục. Trong đó có một nạn nhân bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện; một bệnh nhân chấn thương cột sống lưng sẽ tiến hành phẫu thuật. Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 15 ca tử vong lưu tại nhà xác, trong đó có 9 nam, 6 nữ, 11 ca chưa xác định danh tính đã gửi Bệnh viện Quân y 175 để giám định ADN.