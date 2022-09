Cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm

Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an).

Trong khi đó những tụ điểm này có số lượng thiết bị điện như âm thanh, ánh sáng... rất nhiều, nguy cơ xảy ra chập cháy điện rất cao. Các tường vách ngăn được thiết kế cách âm, ánh sáng... rất kín và dày chính vì thế thoát khói, thoát khí rất kém, khi xảy ra cháy sẽ tụ khói, tụ nhiệt rất nguy hiểm.

"Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải chấp hành đầy đủ, chịu trách nhiệm về các điều kiện an toàn trong phòng tránh cháy nổ, việc này đã quy định rất rõ và được cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn rất kĩ. Đầu tiên họ phải tìm hiểu rất rõ quy định về điều kiện an toàn trong PCCC&CNCH, thiết kết lắp đặt công trình phải đầy đủ theo điều kiện an toàn thì mới được cấp phép hoạt động. Nếu không chấp hành đầy đủ thì chắc chắn sẽ không được cấp phép. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa, phối hợp của các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương vào cuộc chặt chẽ hơn nữa để khi các tụ điểm hoạt động phải đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH", Đại tá Nguyễn Minh Khương chia sẻ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu tỉnh Bình Dương tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy quán karaoke tại TP. Thuận An. Trong đó cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Đừng mãi chỉ dừng lại cảnh báo

Hát karaoke là một trong những hoạt động giải trí phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, loại hình giải trí này vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ về an toàn cháy nổ. Với đặc thù kết cấu không gian kín, cách âm, nhiều thiết bị điện công suất lớn lại sử dụng các vật liệu dễ bắt lửa, nên khi xảy ra hỏa hoạn sự tàn phá rất lớn, công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn rất khó khăn. Những vụ cháy quán karaoke xảy ra mới đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các mô hình kinh doanh quán karaoke về việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, những ngày vừa qua, vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) khiến 3 chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hy sinh, khiến dư luận chưa hết bàng hoàng thì đêm 6/9, tại quán karaoke phường An Phú, TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) lại xảy ra cháy khiến 32 người chết (tính đến sáng 8/9).

Chúng ta đã có Luật Đầu tư năm 2020, Thông tư 147 năm 2020 của Bộ Công an và Nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ về các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các cơ sở này. Không chỉ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn PCCC mới được cấp phép hoạt động, các cơ sở này còn chịu sự giám sát của cảnh sát PCCC, chính quyền và công an địa phương trong suốt quá trình hoạt động. Mặc dù quy định đã khá đầy đủ như vậy nhưng những quán karaoke với không gian chật hẹp, không lối thoát hiểm vẫn tồn tại qua nhiều đợt kiểm tra, thanh tra của các lực lượng chức năng.

Trong thời gian qua, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương đã tổng kiểm tra và nhận định, hầu hết các cơ sở khi bị kiểm tra thì đều có vi phạm về an toàn PCCC&CNCH. Trong đó, có các lỗi “chết người” như hệ thống điện không đảm bảo, hệ thống báo cháy hư hỏng; để vật dụng chiếm lối đi, cản trở công tác cứu nạn; chèn, chặn cửa thoát nạn…là những lỗi khá phổ biến.

Đã đến lúc cần xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng quản lý trên địa bàn. Liên quan đến vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực này phải được đặt ra một cách nghiêm túc. Rõ ràng là sau khi kiểm tra, kết quả không đảm bảo như vậy nếu các cơ quan quản lý cơ sở mạnh tay trong xử lý, xử lý rốt ráo đến nơi đến chốn, kiên quyết rút giấy phép những cơ sở vi phạm thì có thể đã không xuất hiện những vụ việc đau lòng như vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa (Hà Nội) hay An Phú (Bình Dương).