Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Vì sao nhiều người thiệt mạng như vậy?

Đám cháy bùng phát nhanh, lan rộng trong thời gian ngắn

Một vụ cháy quán karaoke thảm khốc vừa xảy ra tại Bình Dương. Phía sau nỗi đau buồn của gia đình các nạn nhân, nhiều câu hỏi đặt ra về nguyên nhân vụ cháy, cũng như công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke, sau hàng loạt vụ cháy để lại hậu quả nặng nề diễn ra trong thời gian gần đây.

Dư âm của vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội khiến 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn hy sinh còn chưa lắng xuống, thì tối 6/9, vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) đã khiến nhiều người thêm bàng hoàng, thương xót.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cho biết trong chương trình Vấn đề hôm nay: "Các cơ quan điều tra đang tiến hành xác định nguyên nhân cụ thể của vụ cháy. Lực lượng chức năng đã nỗ lực từ đêm qua và đến thời điểm này vẫn còn 1 phòng nữa đang tiếp cận để tìm kiếm những nạn nhân cuối cùng nếu như còn".

Lý giải số lượng người chết nhiều đến vậy, Đại tá Nguyễn Minh Khương phân tích: "Có lẽ khi xảy ra cháy, đám cháy bùng phát vào các vật liệu cháy nhanh trong một khoảng thời gian ngắn, lan rộng khu vực. Khói và lửa bao trùm cầu thang xuống khiến mọi người tìm cách trốn và trú trong phòng. Do sức nhiệt lớn, cháy lan từ phòng nọ sang phòng kia vì có nhiều vật liệu dễ cháy".

Về tình hình sức khỏe nạn nhân được cứu sống, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cho biết, có 3 người bị thương khi được cứu, trong đó 1 người bị gãy chân, 1 người bị thương nhẹ còn 1 người chấn thương sọ não do quá nặng nên đã qua đời. Ngoài ra, những người thoát ra ngoài đều bình thường.

Nhiều vụ hỏa hoạn đau lòng tại quán bar, karaoke

Cháy nổ luôn là nguy cơ thường trực ở mọi nơi, mọi lúc, nhất là ở những công trình không tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cháy nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, nhưng đối với các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar hay karaoke thì hậu quả để lại nặng nề hơn nhiều, vì đây thường là nơi có kiến trúc phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy và tập trung đông người. Những vụ việc đau lòng đã xảy ra không phải là ít. Cùng nhìn lại một vài vụ nổi cộm nhất trong thời gian qua:

Chiều 1/8/2022, đám cháy xảy ra tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm 3 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy. Khu vực xuất phát cháy tại tầng 3, do có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng lan sang các tầng khác của tòa nhà. Nguyên nhân dẫn đến đám cháy đang được điều tra làm rõ.

Đám cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa, Quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã làm 3 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh

Ngày 18/3/2019, vụ cháy tổ hợp khách sạn, quán bar, karaoke Avatar tại thành phố Vinh, Nghệ An đã khiến một nữ nhân viên thiệt mạng. Theo nhiều nhân chứng, đám cháy bắt nguồn từ tầng trệt, sau đó bùng phát nhanh chóng trong khi thợ hàn đang sửa chữa trần nhà. Do nhiều vật liệu bắt lửa nên đám cháy lan rộng và không thể khống chế.

Vụ cháy tổ hợp khách sạn, quán bar, karaoke Avatar tại thành phố Vinh, Nghệ An đã khiến một nữ nhân viên thiệt mạng.

Cũng cùng nguyên nhân do cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, năm 2016, vụ cháy quán karaoke ở 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khiến 13 người thiệt mạng.

Theo kết quả điều tra, thời điểm xảy ra vụ cháy, cơ sở này đang sửa chữa, lắp đặt quán, chưa hoàn thiện, chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép kinh doanh karaoke, nhưng chủ quán vẫn cho khách vào hát.

Vụ cháy quán Karaoke ở 68 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khiến 13 người thiệt mạng.

Các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke là khá chặt chẽ, nhưng rõ ràng là các cơ sở xảy ra cháy đều đã không tuân thủ. Sau vụ cháy tối qua, Công an tỉnh Bình Dương đã yêu cầu rà soát lại tất cả các quán karaoke ở tỉnh này. Còn ở TP Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành kiểm tra an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar..

Kinh doanh dịch vụ karaoke đang phát triển mạnh ở các địa phương, tạo điều kiện cho người dân nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng ý nghĩa đó sẽ không còn nếu để mất an toàn.

Không ai muốn tai nạn xảy ra, nhưng trách nhiệm trước hết thuộc về chính các chủ cơ sở kinh doanh cùng các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương, khi để các cơ sở không đáp ứng được các quy định bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke hoạt động.

Vì thế, cần nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này và trang bị hiểu biết, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở, để nơi vốn tạo ra niềm vui không biến thành nơi tang thương đau buồn.