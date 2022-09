Cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Trắng đêm nhận diện người thân

Đến 21h tối ngày 7/9, lực lượng chức năng kết thúc tìm kiếm sau 24 giờ kể từ khi tiếp cận hiện trường. Tổng số nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke là 32 người. Do thi thể nạn nhân biến dạng nên khó xác định danh tính, nhiều trường hợp chưa có thân nhân đến nhận.

Tối 7/9, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, vụ cháy quán karaoke An Phú có khoảng 30 người nhập viện cấp cứu, sau đó 20 người sức khỏe ổn định nên xin cho về nhà, 10 người bị nặng được theo dõi điều trị.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h50 tối 6/9 tại quán karaoke An Phú bên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sau đó số lượng chiến sĩ được tăng cường thêm hàng trăm để luân phiên tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt trong các phòng karaoke, trong số này có 20 chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an TPHCM. Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện.