Bình Dương họp báo thông tin vụ cháy khiến hơn 30 người tử vong tại quán karaoke

Sáng 8/9, tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong. Chủ trì buổi họp báo là ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương thông tin tại buổi họp báo

Cơ sở karaoke có giấy phép hoạt động, có kiểm tra PCCC?

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP. Thuận An cho biết karaoke An Phú là hộ kinh doanh cá thể với 30 phòng đăng ký, 26 phòng hoạt động, có giấy phép đầy đủ gồm giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Cơ sở kinh doanh này cũng đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định, đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

Về kiểm tra an ninh trật tự đối với quán karaoke An Phú, Công an TP. Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu. Hành vi vi phạm gồm hoạt động karaoke quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động.

Sau khi xảy ra vụ việc, TP. Thuận An cũng đã thăm hỏi bệnh nhân bị thương, hỗ trợ bước đầu mỗi bệnh nhân 5 triệu đồng và 30 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.

Chủ tịch UBND TP. Thuận An cũng cho biết 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP. Thuận An tổ chức kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh karaoke, phạt 500 triệu đồng, rút giấy phép 5 cơ sở.

Đại diện các cơ quan chức năng tham gia buổi họp báo

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi xảy ra cháy, Ban giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, vận động các lực lượng chữa cháy ở các khu công nghiệp trên địa bàn để triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy tại quán karaoke An Phú khiến 32 người chết, bị thương 17 người, có 15 người bị thương nhẹ còn lại 2 người bị thương nặng đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương. "Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng sau vụ cháy ITC tại TP.HCM, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể do chập điện", đại diện công an tỉnh Bình Dương cho biết.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương báo cáo về vụ cháy khiến 32 người tử vong tại quán karaoke An Phú

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết trong quá trình cứu nạn cứu hộ, lực lượng PCCC đã cứu được 12 người trong lúc triển khai chữa cháy bằng xe thang.

2 bệnh nhân tiên lượng nặng, 15 thi thể vẫn chờ giám định ADN

Ông Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết tính đến 9h sáng nay (8/9), trong số những ca bệnh nặng ở Thuận An thì có 2 trường hợp đã được phẫu thuật (1 nam, 1 nữ) đang nằm ở hậu phẫu, tiên lượng tốt. Trong số 17 thi thể ở Thuận An thì đã có 13 ca đã được gia đình nhận thi thể về, còn 4 ca phải gửi BV 175 để giám định AND.

Trong khi đó tại BV Đa khoa tỉnh Bình Dương hiện ngành y tế vẫn đang tích cực điều trị cho 2 ca bệnh nặng, tiên lượng vẫn còn dè dặt, riêng nữ bệnh nhân thì đã tỉnh táo hơn. Đối với bệnh nhân gãy xương thì trong ngày mai sẽ được tiến hành phẫu thuật. Đối với 15 thi thể ở nhà xác thì có 11 ca gửi BV 175 để giám định ADN, 4 ca thì đã được gia đình làm thủ tục nhận thi thể.

Phát hiện xử lý ban đầu của cơ sở chậm?

Đông đảo phóng viên tham gia buổi họp báo, đặt câu hỏi cho các ngành chức năng

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng đã triển khai, điều động các đơn vị PCCC đến tiếp cận hiện trường là hơn 5 phút.

"Khi phát hiện khói lên ở phòng 303, nhân viên mở cửa thì thấy phòng có 4 người chạy ra hô hoán báo cháy. Nhân viên của quán đã chạy lên để kêu gọi các phòng thoát nạn ra ngoài, đồng thời dùng bình chữa cháy... Cũng có các nạn nhân chủ quan và do phát hiện xử lý ban đầu của cơ sở chậm", Đại tá Nguyễn Thanh Điệp thông tin.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng thông tin thêm, trong sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, làm việc với quản lý, giúp việc kinh doanh, quy trình hoạt động của cơ sở kinh doanh karaoke này. Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết sẽ nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên thông tin vụ cháy

Khách hát karaoke chủ quan, biết cháy nhưng đóng cửa hát tiếp?

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết mặc dù sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã triển khai cứu hộ nhanh chóng nhưng con số thiệt hại lại quá lớn. Ngoài những nguyên nhân chủ quan, khách quan thì một nguyên nhân khác dẫn đến con số thiệt hại lớn xuất phát từ những người tham gia karaoke khi lúc xảy ra cháy trong trạng thái không tỉnh táo và ý thức kém.

"Một số phòng còn cố tình kéo tay nhân viên vô phòng rồi chốt cửa lại. Khi phát hiện cháy thì có một số khách chủ quan, đóng cửa lại để hát tiếp nên khi lực lượng chữa cháy tiếp cận các phòng thì hầu như khóa trái cửa", Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nói.

Nhiều phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên sau khi để xảy ra vụ cháy khiến nhiều người tử vong

"Ý thức họ không chấp hành tốt. Nếu nghe lời cúi thấp người chạy xuống tầng trệt thì đã thoát hoặc được cứu. Còn chạy ngược lên, chạy vào phòng vệ sinh chốt cửa thì khoảng 5-7 phút sau ngạt oxy và bị chết cháy. Tôi trực tiếp tới phòng ở tầng 3, các phòng không vào được. Phải dùng lực đẩy vào và thấy 7-8 nạn nhân chết trong tử thế ngạt khói trong phòng vệ sinh", Đại tá Quyên chia sẻ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc cơ sở kinh doanh này đã được cấp phép hoạt động, đã kiểm tra PCCC nhưng lại xảy ra sự cố như vậy, điều kiện của quán đã đủ về an toàn PCCC hay chưa? Phía Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau khi khám nghiệm hoàn tất sẽ có câu trả lời chính thức?

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang phối hợp làm việc với chủ quán karaoke, nhân viên quản lý và thân nhân gia đình thì sẽ có câu trả lời chi tiết về thành phần, giới tính, nghề nghiệp cụ thể của các nạn nhân. Đối với câu hỏi của PV về thông tin có 1 nạn nhân nữ mới 16 tuổi (là tiếp viên của quán), Công an tỉnh sẽ có câu trả lời sau khi kiểm chứng.

Ông Huỳnh Minh Chín cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhận được thông tin từ BV Đa khoa tỉnh về 1 trường hợp tử vong như một số cơ quan đăng tải

Đối với câu hỏi của phóng viên về số lượng người tử vong, Sở Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại là 32 người, trong đó có 17 nam và 15 nữ. "Vẫn chưa có thông tin về 1 ca tử vong ở BV Đa khoa tỉnh Bình Dương" - Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Chín nói.

Kết thúc buổi họp báo, ông Mai Hùng Dũng - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết đây là một vụ việc rất đau lòng dù cho phạm vi cháy nhỏ, chữa cháy nhanh nhưng con số thiệt hại là quá lớn.

Đối với những vấn đề mà phóng viên hỏi chưa được giải đáp, ông Dũng cho biết sau khi có kết luận chính thức sẽ thông báo cho cơ quan báo đài được biết.

