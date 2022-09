Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết: Chủ cơ sở "bỏ ngoài tai" khuyến cáo hệ thống điện

Xem toàn bộ diễn biến vụ việc tại đây!

Theo báo cáo của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy karaoke An Phú làm chết 32 người, nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện từ trần tầng 2.



Còn báo cáo của UBND thành phố Thuận An cho biết, cơ sở karaoke An Phú pháp lý đầy đủ theo quy định, trong đó có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh từ năm 2016. Năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) thuê lại.

Cơ sở này được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke. Nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác.

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm: Giấy phép kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 9/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp.

Cơ sở karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy

Cơ sở này cũng có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; Văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 228 ngày 18/7/2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định.

Ngoài ra, cơ sở này cũng được Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự vào ngày 31/7/2017; Giấy chứng nhận đăng ký thuế số do Chi cục Thuế Thuận An cấp ngày 5/3/2014; Giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15/11/2016.

Về công tác kiểm tra, vào năm 2019, ngành chức năng kiểm tra 1 đợt; năm 2020, cơ sở tạm ngưng hoạt động; năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn về PCCC của cơ sở.

Đáng chú ý, ở đợt kiểm tra gần đây nhất vào ngày 27/4/2022, khi nhận thấy hệ thống tiêu thụ điện cao nhưng chỉ ở mức nhắc nhở nên Công an thành phố Thuận An đã đề nghị chủ cơ sở cần liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện để kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng hệ thống điện đang sử dụng, có phương án đảm bảo tránh xảy ra chập cháy.

Tuy nhiên, từ thời điểm cơ quan chức năng khuyến cáo đến khi xảy ra vụ cháy thảm khốc làm 32 người chết, cơ sở karaoke An Phú vẫn không thực hiện.

Công an Bình Dương kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn

Được biết, trên địa bàn thành phố Thuận An có 817 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 86 cơ sở kinh doanh karaoke. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Công an Thuận An đã tổ chức kiểm tra các cơ sở karaoke, phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; đồng thời rút giấy chứng nhận có điều kiện về an ninh trật tự có thời hạn đối với 5 cơ sở.

Trong đợt tổng kiểm tra mới đây, ngành chức năng thành phố Thuận An đình chỉ hoạt động 2 cơ sở karaoke do không đủ điều kiện PCCC.