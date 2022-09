Vụ cháy karaoke làm 32 người tử nạn: Chỉ đạo mới nhất từ Giám đốc Công an Bình Dương

Xem toàn bộ diễn biến vụ việc tại đây!



Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh kết quả hoạt động điều tra vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)" xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Theo báo cáo, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại TPHCM) đứng tên đăng ký kinh doanh từ năm 2016. Năm 2021, ông Xuân cho ông Phạm Quốc Khải (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) thuê lại.

Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2 gồm có 3 tầng (1 trệt, 2 lầu và 1 sân thượng), trong đó có 29 phòng hát karaoke. Nhiều phòng được sử dụng làm bếp, phòng kỹ thuật, nhà vệ sinh và các công năng khác.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, xử lý quyết liệt vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy

Cũng theo báo cáo, hỏa hoạn phát sinh tại cơ sở karaoke An Phú vào khoảng 20h15 ngày 6/9 tại tầng 2 của cơ sở. Đến 21h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến 21h ngày 7/9 thì kết thúc.

Tại hiện trường vụ cháy có 32 nạn nhân tử vong.

Cơ quan CSĐT xác định nguyên nhân của vụ cháy do chập điện trên trần của tầng 2. Do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Báo cáo cũng nêu, đến nay, 32 nạn nhân tử vong trong đám cháy đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình lo hậu sự; 17 người bị thương, trong đó có 2 người vẫn điều trị tại bệnh viện sức khỏe ổn định.

Nguồn tin cho hay, sau khi tiếp nhận báo cáo chuyên môn, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Cơ quan CSĐT tiếp tục làm việc với chủ quán, người quản lý và những người có liên quan đến vụ cháy.

Đối với các nạn nhân tử vong, ông Quyên đề nghị các đơn vị tổng hợp quốc tịch, nghề nghiệp, hoàn cảnh của từng trường hợp để báo cáo và kịp thời hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Công an Bình Dương kiểm tra các cơ sở karaoke trên địa bàn

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Cơ quan điều tra, lực lượng Kỹ thuật hình sự tiếp tục rà soát, thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, thiết bị, phương tiện và đồ vật có liên quan đến vụ cháy để phục vụ công tác giám định xác định nguyên nhân, tính chất, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ cháy để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc điều tra làm rõ vụ án, đại tá Trịnh Ngọc Quyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm mệnh lệnh khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các cơ sở, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện vi phạm; đồng thời tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy.