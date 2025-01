Vụ cầm kiếm dọa nữ nhân viên: Quá khứ cầm đầu tụ điểm "ăn chơi trụy lạc" của Nguyễn Thanh Bình

Tối 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “con”, SN 1972, trú phường Tân Tiến, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bình "con" là người xuất hiện trong clip đi xe Mercedes, cầm kiếm hùng hổ dọa chém và cầm chai nước ném nữ công nhân môi trường khiến dư luận bức xúc mấy ngày qua.

Sau khi bị bắt, quá khứ của Bình "con" tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù tại thời điểm gây ra vụ việc, Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Bình ở TP Nha Trang. Thậm chí, Bình "con" từng được một tạp chí tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững" nhưng đối tượng lại có quá khứ khá bất hảo.

Theo đó, Nguyễn Thanh Bình từng đi tù nhiều năm về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Gây rối trật tự cộng cộng”, “Cố ý gây thương tích”.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Báo Dân trí thông tin, giai đoạn những năm 2005-2012, Bình "con" còn được biết đến là người có "số má" trong giới "xã hội đen" ở Nha Trang. Bình từng tham gia vào các cuộc hỗn chiến giữa những băng nhóm ở thành phố này và năm 2009 bị tòa tuyên bản án 2 năm tù treo, 8 tháng thử thách về tội Cố ý gây thương tích.

Thông tin trên CAND cho hay, ngày 20/10/2011, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an để triệt phá tụ điểm “ăn chơi trụy lạc” do Bình “con” cầm đầu tại khách sạn Thiên Bình (số 4 đường Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, TP Nha Trang) và Thiên Bình 2 (số 25 đường Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, TP Nha Trang).

Tại đây, công an thu giữ gần 20 gam ma tuý tổng hợp trong túi quần Bình, đồng thời phát hiện một số dược liệu khác và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý, 1 súng hơi cay, nhiều hung khí tại nơi ở của Bình trong khách sạn Thiên Bình 2…

Sau đó, công an cũng khám xét khẩn cấp 2 khách sạn, thu giữ một số viên ma túy tổng hợp, túi nilon chứa ma túy đá cùng nhiều dụng cụ chia tách, sử dụng ma túy và 4 con dao bấm, 1 khẩu súng bắn hơi cay…

Nguyễn Thanh Bình đã bị bắt khẩn cấp cùng người tình là Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1995, trú ở phường 7, quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Tại thời điểm bị bắt, Bình không chỉ là đối tượng có tiền án, tiền sự, mà còn là một trong những “anh chị” trong giới giang hồ một thời ở Nha Trang.

Bình "con" cầm kiếm định dọa chém nữ công nhân

Báo Tiền Phong cho biết, vụ án ở khách sạn Thiên Bình 2 được xem là một chuyên án lớn của Công an tỉnh Khánh Hòa và được Bộ Công an khen thưởng. Ban chuyên án cũng lập biên bản về hành vi mua bán dâm, chủ chứa, dẫn dắt mại dâm, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy của nhiều đối tượng khác ở cả 2 khách sạn trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó cũng đã làm rõ vai trò, hành vi của 38 nữ tiếp viên và tạm giữ 17 đối tượng khác.

Nguyễn Thanh Bình cùng người tình lĩnh án tù

Sau khi bị bắt giữ, tháng 11/2012, Bình "con" bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt 2 năm tù treo về tội “Cố ý gây thương tích” trước đó, Bình “con” bị buộc phải chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù. Còn người tình của Bình "con" lãnh án 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi mãn hạn tù, Bình "con" xây dựng Tập đoàn Phúc Bình Nha Trang. Doanh nghiệp này do Bình làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc kinh doanh bất động sản, nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ du lịch, lưu trú…

Thông tin báo Dân Trí cho biết, trong quá trình kinh doanh, tập đoàn và cá nhân Bình nhiều lần được vinh danh, nhận hàng loạt các danh hiệu như: "Top 10 Doanh nhân tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2024", "Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững Quốc gia", "Top 10 Thương hiệu - Sản phẩm uy tín chất lượng Việt Nam hội nhập Quốc tế"…

Như đã đưa tin, chiều 11/1, nhóm nhân viên của Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên (bên cạnh Tháp Trầm Hương) thì Bình điều khiển xe ô tô con BKS 79A-333.XX chở theo một phụ nữ đến khu vực trên rồi dừng lại.

Bình xuống xe, đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng cho người phụ nữ này. Một nhân viên của Công ty Môi trường đô thị TP Nha Trang lên tiếng nhắc nhở, nhưng Bình đã phản ứng bằng lời lẽ xúc phạm và chửi bới.

Sau đó, Bình quay lại xe ô tô mở cốp sau lấy ra kiếm, chạy đến thách thức, đe dọa. Thấy vậy, người phụ nữ đi cùng ông Bình can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy Bình lên xe ô tô.

Nguyễn Thanh Bình tiếp tục lấy một chai nước suối từ trong xe ném về hướng nhân viên môi trường đô thị, rồi điều khiển ô tô bỏ đi.