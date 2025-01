Luật sư phân tích góc độ pháp lý vụ người đàn ông rút kiếm dọa nữ công nhân môi trường

Tối 13/1, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1972, ở phường Tân Tiến, TP Nha Trang) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng". Các lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn vào tối cùng ngày.

Vụ việc gây bức xúc dư luận

Trao đổi với chúng tôi dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, cho rằng, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc đánh người nơi công cộng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đa phần những hành vi đánh người nơi công cộng đều bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng hoặc tội cố ý gây thương tích.

TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội)

Trong sự việc này, mặc dù người đàn ông này chưa đánh hay đâm chém vào người nạn nhân nhưng tình huống là hết sức nguy hiểm vì người đàn ông này sử dụng một cây kiếm sắc bén được xác định là vũ khí thô sơ, hơn nữa thái độ của người đàn ông này thể hiện tính chất côn đồ, nếu không được người phụ nữ can ngăn thì hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân lai lịch của người đàn ông này, làm rõ vấn đề nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của người này cũng như sẽ đánh giá hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người này mất kiểm soát về cảm xúc và hành vi do sử dụng rượu bia hoặc chất cấm thì vẫn bị xử lý bằng chế tài của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật thì hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội mà người thực hiện hành vi mất kiểm soát do vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng chất cấm thì vẫn không gọi chịu trách nhiệm hình sự, nội dung này được quy định tại điều 13 bộ luật hình sự.

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, nếu hậu quả nạn nhân sợ hãi có thể bị sát hại hoặc kết quả xác minh cho thấy hành vi của người đàn ông là như vậy đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì sẽ xử lý hình sự mà không phụ thuộc vào việc người này có vi phạm nồng độ cồn hay không. Trường hợp người này thực hiện hành vi thiếu kiểm soát cảm xúc do vi phạm sử dụng rượu bia hoặc chất cấm thì không những không được loại trừ trách nhiệm hình sự mà còn có thể được coi là tình tiết tăng nặng trong một số trường hợp, tăng tính chất nguy hiểm của hành vi nên chế tài sẽ nghiêm khắc hơn.

Người đàn ông đã bị khởi tố

Việc xử lý nghiêm những tình huấn đánh người nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội như thế này là rất cần thiết để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi người nơi công cộng. Vụ việc sẽ là bài học cho những người có ý thức coi thường pháp luật để lập lại trật tự, an toàn xã hội nơi công cộng.

Cây kiếm sắc bén là vũ vũ khí gây sợ hãi

Luật sư Cường cho biết thêm, Công an TP Nha Trang đã làm việc với ông Bình, đồng thời tạm giữ cây kiếm là tang vật.

Điều đáng chú ý là người đàn ông này có hành vi ứng xử hết sức côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Cây kiếm mà người đàn ông này sử dụng để đe dọa nữ công nhân rất sắc bén, đây được xác định là vũ khí thô sơ, có sự quản lý của nhà nước theo quy định của luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Với cây kiếm sắc bén như vậy mà sử dụng tấn công người khác thì hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong nếu như đâm chém vào các phần trọng yếu trên cơ thể.

Người dân ghi lại sự việc

Bởi vậy một người sử dụng kiếm sắc bén để xông vào người khác định đâm chém thì nạn nhân có thể lo sợ hậu quả chết người có thể xảy ra. Tình huống người đàn ông sử dụng hung khí nguy hiểm là loại vũ khí thô sơ xông vào hành hung người phụ nữ trong trạng thái tâm lý mất kiểm soát về cảm xúc thì đó là hành vi hết sức nguy hiểm.

Quá trình xác minh vụ việc này nếu kết quả xác minh cho thấy nạn nhân sợ hãi tính mạng của mình có thể bị xâm phạm thì có thể xử lý hình sự người đàn ông này về tội đe dọa giết người theo quy định tại điều 133 bộ luật hình sự.

Như vậy, trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân sợ hãi, lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì có thể khởi tố người đàn ông này về tội đe dọa giết người với hình phạt là cải tạo không gian giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Có khởi tố xử lý hình sự người đàn ông này về tội đe dọa giết người hay không thì phụ thuộc vào nhận thức và sự lo sợ của nạn nhân khi bị người đàn ông này sử dụng vũ khí thô sơ để hành hung.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy nạn nhân không sợ hãi, lo lắng hành vi đe dọa này có thể thành sự thật, tính mạng của mình có thể bị tước đoạt thì vẫn có thể xử lý hình sự người đàn ông này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi đe dọa người khác bằng vũ khí thô sơ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc người này đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, từng bị kết án, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Điều 133. Tội đe dọa giết người 1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Đối với 02 người trở lên; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Đối với người dưới 16 tuổi; Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác. Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/1, chị Đ.T.M.H. (23 tuổi, trú TP Nha Trang, nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang) cùng một số nhân viên công ty đang chăm sóc, trang trí hoa tại khu vực công viên bên cạnh tháp Trầm Hương (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang).

Thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Bình (53 tuổi, trú TP Nha Trang) điều khiển xe hơi Mercedes chở theo 1 phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đến khu vực trên rồi dừng lại. Khi ông Bình xuống xe đi bộ lên lề đường đến khu vực công viên bẻ hoa để tặng người phụ nữ đi cùng thì bị chị H. phát hiện nên nhắc nhở ông Bình.

Ngay lúc đó, ông Bình có lời lẽ chửi bới xúc phạm chị H. rồi quay lại xe hơi mở cốp lấy một cây kiếm chạy đến thách thức, đe dọa chị H.. Thấy vậy, người phụ nữ đi đến can ngăn ông Bình, giữ lấy cây kiếm và đẩy ông này lên xe. Ông Bình lấy một chai nước từ trong xe ném về phía nhân viên của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang rồi mới điều khiển xe hơi chở người phụ nữ bỏ đi.