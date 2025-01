Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Bình, "doanh nhân thành đạt" đi Mercedes cầm kiếm dọa nữ công nhân

Tối 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Bình, tức Bình con (sinh năm 1972, trú số 4 Bùi Thị Xuân, phường Tân Tiến, thành phố Nha Trang) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan điều tra cũng ra Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Bình. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nha Trang phê chuẩn.

Thông tin trên PLO cho hay, Bình con từng có 3 tiền án về các tội Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích, Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình - Ảnh: ANTV Khánh Hòa

Được biết, hiện Nguyễn Thanh Bình hiện đang là chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, năng lượng và được một tạp chí tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững".

Trước khi bị bắt, chiều 13/1, ông Nguyễn Hùng Thanh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, cho biết, Nguyễn Thanh Bình đã đến gặp đại diện lãnh đạo công ty, xin lỗi vì "hành vi lúc nóng giận". Tuy nhiên, lúc này nữ bảo vệ không có mặt ở công ty.

"Chúng tôi ghi nhận sự việc đó có mang hình ảnh xấu, nhưng ông Bình đã có tinh thần cầu thị, hành vi chưa gây hậu quả gì nên cũng chấp nhận lời xin lỗi, không truy cứu gì thêm", VnExpress dẫn lời ông Thanh nói và cho biết sự việc không ảnh hưởng đến tâm lý của nữ bảo vệ, công việc của cô vẫn diễn ra bình thường.

Công an TP Nha Trang cũng đã thu giữ cây kiếm dài gần 80cm là tang vật vẫn còn để trên xe.

Trước đó, khoảng 15h10 phút ngày 11/1, Bình con lái xe Mercedes biển số 79A-333.64 đi qua công viên cạnh Tháp Trầm Hương, gần đường Trần Phú, phường Lộc Thọ thì dừng lại, đi vào khu vực đang trang trí hoa cảnh Tết để bẻ hoa để tặng bạn gái.

Lúc này, nữ công nhân môi trường đô thị Đ.T.M.H (sinh năm 2000) đang chăm sóc, trang trí hoa tại công viên cạnh Tháp Trầm Hương lên tiếng nhắc nhở.

Sau khi bị nhắc nhở, Bình có hành vi chửi bới, xúc phạm chị Hòa. Chưa hết, người này quay lại xe ô tô mở cốp sau lấy cây kiếm, chạy đến thách thức, đe dọa chị H. Thấy vậy, người phụ nữ đi cùng Bình đến can ngăn, giữ lấy cây kiếm và đẩy Bình lên xe ô tô.

Cây kiếm thu giữ trên xe của Bình con - Ảnh: PLO

Tuy nhiên, sau khi giẳng co qua lại, Bình tiếp tục lấy một chai nước suối từ trong xe ném về hướng nhân viên của công ty rồi điều khiển ô tô chở người phụ nữ bỏ đi.

Toàn bộ sự việc đã được một người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai các bên.

Công an nhận định hành vi dùng kiếm đe dọa, chửi bới xúc phạm nữ công nhân Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương của Nguyễn Thanh Bình đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Làm việc tại công an, Nguyễn Thanh Bình cũng thừa nhận có những hành vi chưa phù hợp.

Giải thích thêm về hành vi rút kiếm, Nguyễn Thanh Bình cho biết, do nhóm người đối diện gây sức ép nên ông buộc phải dùng kiếm để tự vệ.