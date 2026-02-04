Vụ bé gái bị chị họ 12 tuổi dùng dao rạch khắp người: Mâu thuẫn từ việc em giật áo chị rủ chơi cùng

Liên quan đến sự việc bé gái 12 tuổi bị chị họ dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát trên cơ thể, nạn nhân trong vụ việc là cháu T.T.N. (12 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau).

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho biết, Công an xã Đá Bạc đã có báo cáo vụ việc cho Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc.

Theo thông tin xác minh, N. và chị họ là cháu T.T.V. (12 tuổi, học cùng lớp) được bà T.T.S. (68 tuổi, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc) chăm sóc do bố mẹ của 2 cháu đều đi làm ăn xa. Giữa N. và V. thường xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày.

Vào ngày 12/1, khi V. đang trong phòng ngủ chơi điện thoại thì N. vào rủ chị chơi cùng. Do V. không đồng ý nên N. dùng tay nắm áo chị họ, giật qua giật lại nhiều lần khiến V. bực tức. Từ mâu thuẫn này, V. đã dùng dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay của em họ.

Những vết thương chi chít trên cơ thể cháu bé.

2 ngày sau, nữ sinh này tiếp tục dùng dao rọc giấy gây thương tích nhiều lần lên 2 tay của N. Khoảng 4 ngày tiếp theo, vẫn bằng dao rọc giấy, V. rạch vào 2 chân và một số vị trí khác trên cơ thể N. Sự việc đều xảy ra trong phòng ngủ chung của V. và N.

Nữ sinh V. đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho N. khi làm việc với cơ quan công an. Tại phòng ngủ của 2 nữ sinh, lực lượng kiểm tra phát hiện có vết đỏ nghi là máu trên ga nệm, 2 tấm chăn, vỏ gối ôm cùng nhiều mảnh khăn giấy.

Mẹ của của N. cho hay các vết thương hiện đã lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu bé. Gia đình cũng không yêu cầu xử lý đối với V. do 2 bé có quan hệ họ hàng.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết thêm, ngày 4/2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến sự việc trên.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 5/2.

Hiện N. đã được gia đình bên nội đón về chăm sóc, đi học trở lại.

Trước đó, dư luận ngỡ ngàng, đau xót khi chứng kiến hình ảnh cơ thể chi chít thương tích của cháu N. Được biết, cô giáo của N. đã phát hiện những vết thương trên cơ thể nữ sinh và trình báo chính quyền xã.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ Online, ông T. - ông nội nạn nhân cho hay, sau khi phát hiện sự việc, gia đình bên nội đã đưa cháu bé về nhà ở xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau để chăm sóc.

Sức khỏe và sinh hoạt của cháu bé hiện ổn định, đã đi học trở lại. Bố của bé đi làm thuê ở tỉnh khác cũng đã sắp xếp về thăm con. Về những vết thương trên cơ thể cháu bé, ông N. cho biết nhiều vết đã lành, còn một số vết đang trong quá trình lành.

