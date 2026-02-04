Đọc chia sẻ mới đây của 1 Hiệu trưởng mà tôi phải thốt lên: "Cảm ơn đã nói thay nỗi lòng của cả phụ huynh và học sinh"!

Đọc những chia sẻ với báo chí của ông Hồ Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương về việc nên hạn chế tối đa bài tập về nhà dịp Tết, tôi như tìm thấy một sự đồng điệu lớn. Thầy cho rằng Tết là dịp để học trò "xả hơi" sau một học kỳ, là lúc để các em gắn kết với gia đình, quê hương và tìm hiểu phong tục truyền thống. Thầy còn nói một câu khiến tôi phải suy ngẫm mãi: Sẽ không công bằng nếu giáo viên muốn nghỉ Tết trọn vẹn, nhưng lại bắt học sinh phải lo lắng hoàn thành bài tập.

Là một người mẹ có con đang tuổi đến trường, tôi muốn thốt lên rằng: "Cảm ơn thầy vì đã nói thay nỗi lòng của chúng tôi, cả phụ huynh và học sinh"!

Nỗi ám ảnh mang tên "bài tập tranh thủ"

Nhìn con bây giờ, tôi lại nhớ về những năm tháng đi học của chính mình. Ngày ấy, cứ đến buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, cảm giác nôn nao chờ đón giao thừa luôn bị dập tắt bởi xấp đề cương dày cộm. Thầy cô thường bảo: "Tranh thủ nghỉ Tết làm vài chục câu thôi cho đỡ quên kiến thức".

Nhưng cái "tranh thủ" ấy lại chiếm trọn những ngày mùng 1, mùng 2 của tôi. Thay vì tận hưởng mùi khói hương, vị bánh chưng, tâm trí tôi lúc nào cũng treo ngược trên cành cây với những phương trình hóa học và các bài toán hình khó nhằn. Đúng như thầy Tuấn Anh chia sẻ, việc giao quá nhiều bài tập chỉ khiến các em mang tâm trạng lo lắng, làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của kỳ nghỉ Tết.

Tôi rất tâm đắc với quan điểm của thầy: Việc trẻ tìm hiểu phong tục, tập quán, biết quan sát tinh tế không gian Tết cổ truyền... xét cho cùng cũng chính là giáo dục, là học tập.

Đúng vậy, giáo dục không chỉ nằm trong trang giấy. Khi con giúp mẹ lau dọn bàn thờ gia tiên, đó là học về lòng biết ơn. Khi con cùng ông gói bánh chưng, đó là học về giá trị truyền thống. Khi con biết vòng tay xin lỗi vì lỡ lời hay biết chúc Tết người già, đó là học về nhân cách. Những kiến thức này, không một bài tập về nhà nào có thể dạy được. Nếu cứ bắt trẻ chìm đắm vào bài vở, chúng ta đang vô tình tước đi cơ hội để con được sống đúng với bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Hãy trả lại ý nghĩa cho kỳ nghỉ Tết

Nhiều phụ huynh lo lắng con sẽ "rơi rụng" kiến thức nếu nghỉ dài ngày. Nhưng tôi đồng tình với ý kiến cho rằng, một bộ não mệt mỏi và chống đối sẽ không thể tiếp thu tốt. Thay vì bắt con giải 50 bài toán, tại sao không để con trải nghiệm thực tế như lời thầy gợi ý?

Một đứa trẻ biết gắn kết với gia đình và cộng đồng chắc chắn sẽ có một tâm hồn giàu có hơn là một đứa trẻ chỉ biết giải bài tập như một cỗ máy. Đừng biến kỳ nghỉ Tết ý nghĩa thành một "học kỳ thu nhỏ" đầy áp lực.

Tôi mong rằng, lời kêu gọi của những vị hiệu trưởng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn để các con có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Hãy để Tết thực sự là Tết - là lúc để yêu thương, để trở về, và để những đứa trẻ được lớn lên từ chính những trải nghiệm đời thường nhất.