Một trường đại học gây bất ngờ khi chi hàng chục tỷ đồng thưởng Tết Bính Ngọ 2026

Khi không khí Tết Nguyên đán 2026 đã cận kề, một số trường đại học tại Tp.HCM đã sớm hé lộ kế hoạch thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên và người lao động. Những con số được công bố cho thấy bức tranh thưởng Tết trong khối giáo dục đại học ngày càng đa dạng, không chỉ ở mức tiền mà còn ở triết lý chi thưởng phía sau.

Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM chi hơn 68 tỷ đồng thưởng Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Nhà trường).



Tại Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM, tổng kinh phí dành cho thưởng Tết năm nay lên tới hơn 68 tỷ đồng, dành cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên và người lao động. Mỗi cá nhân được nhận lương tháng 13 cùng khoản thưởng bổ sung, tính trung bình trên 40 triệu đồng/người. Đại diện nhà trường cho biết, mức thưởng cụ thể phụ thuộc vào hệ số lương nên có sự chênh lệch giữa các vị trí, nhưng nhìn chung tương đương hoặc cao hơn năm trước.

Nếu như nhiều đơn vị áp dụng mức thưởng theo thu nhập và chức danh, Trường Đại học Công thương Tp.HCM lại duy trì cách làm riêng suốt nhiều năm: Mọi nhân sự, từ hiệu trưởng đến bảo vệ, lao công, đều nhận cùng một mức thưởng Tết. Năm nay, con số này là 30 triệu đồng/người, tăng 2 triệu đồng so với trước. Trong đó, 27 triệu đồng được chi trước Tết và 3 triệu đồng lì xì đầu năm.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ rằng, thu nhập thường xuyên của cán bộ quản lý, giảng viên vốn đã cao hơn các nhóm lao động khác. Tuy nhiên, vào dịp Tết, ai cũng có nhu cầu chi tiêu cho gia đình như nhau. Việc áp dụng mức thưởng chung vì thế được xem là cách tạo sự gắn kết và thể hiện sự tri ân đồng đều tới mọi thành viên trong trường.

Trường Đại học Luật Tp.HCM cũng điều chỉnh tăng mức chăm lo Tết năm nay, tăng 10% khoản thưởng chung cho gần 500 cán bộ, giảng viên và người lao động

Ở Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Tp.HCM, chính sách thưởng Tết được xây dựng theo hướng kết hợp giữa lương và các khoản hỗ trợ cố định. Người lao động được nhận một tháng lương cùng các khoản hỗ trợ như trang phục, ăn trưa và dịch vụ tiện ích trong trường. Do phụ thuộc vào chức danh và thâm niên, tổng mức thưởng giữa các cá nhân có sự khác biệt. Năm ngoái, khoản hỗ trợ cố định ở mức 25 triệu đồng và dự kiến tăng nhẹ trong năm nay. Những năm gần đây, mức thưởng Tết tại trường dao động 30–80 triệu đồng, và năm 2026 được kỳ vọng cao hơn.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG Tp.HCM), tổng quỹ thưởng Tết ước khoảng 10 tỷ đồng cho gần 400 cán bộ, giảng viên. Mức chi được chia theo nhóm thâm niên. Người làm việc từ một năm trở lên nhận 70% lương tháng kèm khoảng 7,5 triệu đồng tiền thưởng. Nhóm làm việc từ 6–11 tháng nhận 35% lương và khoảng 3,75 triệu đồng. Mức thưởng cao nhất tại trường lên tới khoảng 60 triệu đồng/người.

Trường Đại học Luật Tp.HCM cũng điều chỉnh tăng mức chăm lo Tết năm nay. So với năm 2025, trường tăng 10% khoản thưởng chung cho gần 500 cán bộ, giảng viên và người lao động; tăng 5% tiền thưởng danh hiệu thi đua, đồng thời chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm của năm 2025. Hoạt động tất niên của trường không chỉ tổng kết năm mà còn là dịp kết nối các thế hệ giảng viên, tri ân những người từng đóng góp cho sự phát triển chung. Trước đó, trường cũng trao 82 suất hỗ trợ Tết cho sinh viên với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Cán bộ, nhân viên trường Đại học Công nghệ Tp.HCM trong một hoạt động mừng Tết Ất Tỵ, tháng 1/2025. Ảnh: HUTECH

Trong khi đó, tại Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), giảng viên và nhân viên nhận tháng lương thứ 13 với mức trung bình 20–30 triệu đồng, riêng cấp quản lý khoảng 50 triệu đồng.

Có thể thấy, bên cạnh con số tiền thưởng, mỗi trường đại học lại lựa chọn một cách thể hiện khác nhau: nơi chú trọng phân hóa theo đóng góp, nơi đề cao sự bình đẳng và tinh thần sẻ chia. Dù cách làm khác nhau, điểm chung là nỗ lực chăm lo đời sống cho đội ngũ giảng viên, người lao động sau một năm nhiều áp lực, để mùa xuân mới bắt đầu trong tâm thế phấn chấn và gắn bó hơn với mái trường.

Theo Dân trí, Vnexpress, Người lao động