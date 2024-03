Vụ án Yoo Ah In sử dụng ma tuý: Đề nghị án tù cho bác sĩ cung cấp thuốc

Trong phiên tòa do Thẩm phán Yoo Dong Gyun của Tòa án quận trung tâm Seoul chủ trì, phía công tố đã yêu cầu tòa án tuyên án 3 năm tù giam cho bác sĩ A vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma tuý. Ngoài ra, các công tố viên cũng yêu cầu mức phạt 202 USD cho vị bác sĩ này.

Bác sĩ A phải đối mặt với cáo buộc tự tiêm thuốc propofol hai lần tại một bệnh viện ở Gangnam-gu vào năm ngoái mà không báo cáo với Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm. Vị bác sĩ này cũng đã nhiều lần tiêm thuốc cho nam diễn viên Yoo Ah In. Theo phía công tố, bác sĩ A đã tiêm thuốc propofol cho Yoo Ah In tổng cộng 17 lần nhưng không ghi nhận vào hệ thống quản lý, không báo cáo với cơ quan.

Hiện đại diện của bác sĩ A đã thừa nhận mọi cáo buộc nêu trong bản cáo trạng. Tuy nhiên, luật sư lập luận rằng sức khỏe của A bị tổn hại trầm trọng do những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Do đó, A cầu xin sự khoan hồng vì cho rằng những hành động của mình liên quan tới vấn đề tinh thần và sức khoẻ.

Tiếp theo đó, luật sư của bác sĩ A nhấn mạnh rằng việc không báo cáo về vấn đề thuốc kích thích của Yoo Ah In là sơ suất, không phải cố ý. A kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt từ phạt tù xuống phạt hành chính.

Cũng trong phiên tòa này, nhân chứng D cũng xuất hiện và khai nhận anh đã lấy ma túy cho Yoo Ah In bằng tên của chị gái nam diễn viên. D hơn ngôi sao Hell Bound 7 tuổi và đã làm bạn với nam diễn viên trong suốt 17 năm. D cho biết anh đã sử dụng danh tính chị gái Yoo Ah In để mua thuốc Stilnox: "Tôi đã đến bệnh viện theo yêu cầu của Yoo Ah In để nhận nó cho chị gái anh ấy. Tôi không nhớ chi tiết".