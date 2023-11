Sốc: Yoo Ah In tiêm gần 10 lít chất cấm và 1150 liều thuốc ngủ, lợi dụng cả bố đẻ để kê đơn trái phép

Theo tin nóng từ tờ Munhwa Ilbo vào ngày 2/11, chi tiết vụ bê bối chất cấm của Yoo Ah In cuối cùng đã được hé lộ. Trước đó, nam diễn viên đã bị truy tố với 5 tội danh khác nhau bao gồm sử dụng trái phép các chất cấm như propofol, thuốc an thần midazolam và remimazolam cùng ma tuý ketamine theo thói quen. Tuy nhiên công chúng thật sự bị sốc nặng khi nghe thông tin mới được hé lộ: Yoo Ah In đã sử dụng propofol tận 181 lần tại 14 bệnh viện khác nhau và liều lượng tổng cộng lên đến 9,6 lít trong 2 năm.

Theo thông tin chi tiết, Yoo Ah In thực hiện 44 lần giao dịch để mua 566g midazolam, 10,7ml ma tuý ketamine, 200g thuốc an thần remimazolam. Nam diễn viên thậm chí còn dùng số đăng ký cư trú của bố để kê đơn trái phép 1150 viên thuốc ngủ và lôi kéo YouTuber A sử dụng chất cấm để che giấu hành vi phạm tội của bản thân.

Munhwa Ilbo còn tiết lộ thêm, sau khi biết YouTuber A chứng kiến mình sử dụng cần sa, nam diễn viên họ Yoo đã xúi giục A sử dụng cùng nhưng bị từ chối. A thừa nhận rằng, bản thân sau đó đã bỏ cuộc và giả vờ làm theo hướng dẫn của Yoo Ah In. Hoá ra mục đích của Yoo Ah In là để bịt miệng A, tránh trường hợp A trình báo hành vi của mình với cảnh sát.

Thẩm phán cấp cao của Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết, có bằng chứng gián tiếp cho thấy Yoo Ah In đã xúi giục A hút cần sa, nhưng về vấn đề liệu y có dạy A cách hút cần sa hay không, toà vẫn còn đang bỏ ngỏ và chờ cơ quan công tố, cảnh sát điều tra thêm.

Nguồn: Munhwa Ilbo