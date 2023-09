Tòa án tiếp tục bác bỏ lệnh bắt giữ khẩn cấp Yoo Ah In

Tối 21/9, Tòa án quận trung tâm Seoul đã công bố quyết định bác bỏ lệnh bắt giữ lần 2 với nam diễn viên Yoo Ah In. Tài tử đình đám Hàn Quốc bị phía cơ quan công tố xin lệnh bắt giữ với các cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, tiêu hủy bằng chứng và trốn tội. Theo kết quả điều tra, ngôi sao Veteran đã dùng 8 loại chất cấm gồm Propofol, cần sa, Ketamin, Cocain, Zolpidem, Midazolam, Alprazolam và 1 chất kích thích không được phía cảnh sát tiết lộ cụ thể.

Chánh án Tòa án quận trung tâm Seoul giải thích lý do bác lệnh bắt giữ "ảnh đế trẻ tuổi nhất xứ Hàn": "Dù Yoo Ah In đã thừa nhận các hành vi phạm pháp, nhiều bằng chứng đã được thu thập nhưng xét thấy nghi phạm không có tiền án tương tự. Thêm vào đó, Yoo Ah In cũng có nơi ở cố định nên ở giai đoạn này, việc bắt giữ nghi phạm là chưa cần thiết và hợp lý". Về cáo buộc Yoo Ah In ép người quen hút cần sa ở Mỹ, chánh án cho rằng có những tình tiết đáng ngờ, cần phải điều tra thêm.

Tại phiên tòa sáng 21/9, Yoo Ah In lí nhí nói lời xin lỗi: "Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Tôi sẽ thành khẩn trả lời các câu hỏi của quý tòa hôm nay. Tôi sẽ nói hết sự thật". Tuy nhiên, khi đối mặt với một số câu hỏi có liên quan đến tội danh của mình như việc tiêu hủy bằng chứng, dùng ma túy, ép 1 người bạn đồng hành cùng sử dụng cần sa ở nước ngoài, nam diễn viên lại lắc đầu, dùng quyền giữ im lặng.

Yoo Ah In bị người dân ném tiền vào mặt khi được áp giải ra xe sau phiên tòa 21/9

Theo cơ quan công tố, Yoo Ah In bị phát hiện đã lạm dụng chất cấm khoảng 200 lần tại các bệnh viện quanh Seoul kể từ năm 2020. Được biết, tài tử đình đám đã chi tổng cộng 500 triệu won (9,1 tỷ đồng) chỉ riêng cho chất propofol, chưa tính các loại chất cấm khác.

Hồi tháng 5, Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In nhưng đã bị tòa án bác bỏ với lý do "khó có thể kết luận rằng có nguy cơ trốn thoát và tiêu hủy bằng chứng".

Sau khi thụ lý vụ án, cơ quan công tố được cho là đã tiến hành điều tra bổ sung kéo dài ba tháng và phát hiện Yoo Ah In nhờ người quen tiêu hủy bằng chứng.

Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In cũng bị vạch trần việc ép một số người hút cần sa ở Mỹ. Ngoài ra, để che giấu việc sử dụng ma túy, Yoo Ah In được cho là ép đồng bọn bỏ trốn ra nước ngoài rồi dụ dỗ, đe dọa các đồng phạm có liên quan rút lại lời khai.

Nguồn: Xsport News