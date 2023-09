Công tố viên xin lệnh bắt giữ “Ảnh đế” Yoo Ah In trong hôm nay

Kênh truyền hình YTN vừa mới đưa tin trong ngày hôm nay (18/9), phía công tố viên đã xin lệnh bắt giữ nam diễn viên Yoo Ah In vì bê bối dùng ma túy. Tính tới thời điểm hiện tại, nam tài tử Veteran bị cáo buộc dùng 8 loại chất cấm gồm Propofol, cần sa, Ketamin, Cocain, Zolpidem, Midazolam, Alprazolam và 1 chất kích thích không được phía cảnh sát tiết lộ cụ thể.

Vào tháng 5 năm nay, cảnh sát từng xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In nhưng đã bị phía tòa án trung tâm Seoul bác bỏ. Về quyết định của tòa án, thẩm phán Lee Min Soo cho biết chưa cần thiết phải ban hành lệnh bắt giữ đối với Yoo Ah In, bởi rất khó để kết luận nam diễn viên có ý định bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ. Còn nhớ "Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" đã thừa nhận 1 phần đáng kể cáo buộc dùng ma túy khi xuất hiện trong buổi thẩm vấn vào hôm 24/5.

Các công tố viên vừa xin lệnh bắt giữ Yoo Ah In vì cáo buộc dùng ma túy

Hồi tháng 5, Yoo Ah In từng bị áp giải tới trại tạm giam nhưng đã được thả ra sau khi tòa án bác bỏ yêu cầu bắt giữ nam diễn viên từ phía cảnh sát. Bên ngoài trại tạm giam, 1 khán giả tỏ ra bức xúc trước việc Yoo Ah In được thả ra nên đã ném chai nhựa về phía “Ảnh đế” tai tiếng

Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc Propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Cảnh sát chính thức lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In vào ngày 5/2 và phát hiện nam nghệ sĩ dương tính với chất cấm.

“Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn” tan tành sự nghiệp vì ma túy

Nguồn: Koreaboo