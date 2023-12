Yoo Ah In trình diện trong phiên tòa đầu tiên cùng bạn trai tin đồn, trả lời ra sao trước cáo buộc sử dụng chất cấm 181 lần?

Vào ngày 12/12, Yoo Ah In đã đến tham dự phiên tòa đầu tiên tại Tòa án quận Trung tâm Seoul. Nam diễn viên đình đám bị cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy, hút cần sa và xúi giục người khác hút cần sa, xúi giục tiêu hủy bằng chứng, vi phạm Đạo luật dịch vụ y tế và gian lận. Bạn trai tin đồn của Yoo Ah In là nhiếp ảnh gia Choi Ha Neul cũng tham gia phiên tòa này.

Xuất hiện trước truyền thông Hàn Quốc, Yoo Ah In nói: "Tôi sẽ tham gia quá trình xét xử 1 cách trung thực và đưa lời khai chi tiết nhất có thể. Xin lỗi những người phải chịu tổn hại và thất vọng về tôi". Tuy nhiên "ảnh đế" xứ Hàn không trả lời các câu hỏi về cáo buộc lạm dụng tiêm propofol đến 181 lần và xúi giục bạn bè sử dụng cần sa.

Trước tòa, luật sư của Yoo Ah In chỉ thừa nhận cáo buộc hút cần sa, vì đây là tội chung của các bị cáo trong vụ án. Nam tài tử phủ nhận các cáo buộc còn lại như xúi giục người khác hút cần sa, tiêu hủy bằng chứng và gian lận. Luật sư cho biết thêm: "Có những cáo buộc bị phóng đại so với sự thật. Tôi sẽ đưa ra ý kiến sau khi xem xét kỹ lưỡng bằng chứng".

Yoo Ah In xin lỗi khán giả nhưng không trả lời về cáo buộc lạm dụng tiêm propofol đến 181 lần và xúi giục bạn bè sử dụng cần sa.

Trong phiên tòa, Yoo Ah In thừa nhận hút cần sa nhưng phủ nhận cáo buộc xúi giục người khác hút cần sa, tiêu hủy bằng chứng và gian lận

Ảnh đế xứ Hàn cúi gằm mặt trước truyền thông

Yoo Ah In bị truy tố không giam giữ vì tội sử dụng propofol 181 lần (tổng cộng 9,6 lít), trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022 tại các bệnh viện ở Seoul. Yoo Ah In cũng bị nghi ngờ thực hiện 44 lần giao dịch để mua 566g midazolam, 10,7ml ma tuý ketamine, 200g thuốc an thần remimazolam. Nam diễn viên thậm chí còn dùng số đăng ký cư trú của bố để kê đơn trái phép 1150 viên thuốc ngủ.

Vào tháng 1 năm ngoái, Yoo Ah In bị cáo buộc hút cần sa ở Mỹ cùng 4 người khác, trong đó có đồng phạm Choi Ha Neul và YouTuber A. Ảnh đế xứ Hàn bị cáo buộc xúi giục A sử dụng cần sa để bịt miệng, tránh trường hợp A trình báo hành vi của mình với cảnh sát. Bạn trai tin đồn Choi Ha Neul của Yoo Ah In bị truy tố với cáo buộc hút cần sa, đưa đồng bọn ra nước ngoài để trốn tội và dụ dỗ, đe dọa họ rút lời khai.

Bạn trai tin đồn Choi Ha Neul của Yoo Ah In cũng tham gia phiên tòa này

Nguồn: Dispatch, The Fact