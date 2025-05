Vụ án nghìn tỷ xuyên quốc gia từ nấm Ngưu Chương Chi, 9.000 người liên quan "vương quốc ảo" Ame Global

Từ những dấu hiệu bất thường về một mô hình "tiêu dùng tăng trưởng" hứa hẹn lợi nhuận phi lý, lực lượng Công an Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức điều tra quy mô lớn, để triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp Ame Global xuyên quốc gia với số người tham gia lớn nhất từ trước đến nay và quy mô giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Loạt bài viết từ Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ vén màn hoạt động của "đế chế" Ame Global, tái hiện hành trình gian nan nhưng quyết liệt của lực lượng công an trong nhiều tháng qua để bóc gỡ mạng lưới tội phạm phức tạp này, đồng thời đưa ra những cảnh báo kịp thời đắt giá cho người dân.

Kỳ 1: Vén bức màn lợi nhuận khủng từ đường dây kinh doanh đa cấp Ame Global

Giữa bối cảnh kinh tế đầy biến động, những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận "trên trời" luôn có sức hút đặc biệt với nhiều người. Vụ án khởi tố và bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia Ame Global với quy mô giao dịch hàng nghìn tỷ với 9000 người tham gia đã phơi bày một thực tế đáng báo động về những cạm bẫy tài chính tinh vi. Vụ án không chỉ gây chấn động bởi số lượng người tham gia và số tiền giao dịch khổng lồ, mà còn bởi phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Cuối năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện số đối tượng hoạt động tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và chính sách trả thưởng của mô hình Ame Global tại các văn phòng đại diện, câu lạc bộ, nhà hàng, khách sạn tại một số tỉnh, thành trong cả nước và thông qua các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội. Qua xác minh, phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia đầu tư tài chính vào mô hình Ame Global với số tiền rất lớn, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Công an tỉnh và sự quyết tâm cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đường dây tội phạm trên.

Chiêu bài tinh vi giăng bẫy lòng tham

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu của hệ thống Ame Global là H.W.Y, một người mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam bằng Visa du lịch, Giám đốc Công ty Ame Global. Từ trụ sở chính tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc H.W.Y đã điều hành, xây dựng một mạng lưới chân rết rộng khắp, len lỏi vào Việt Nam thông qua công ty con mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL (Phòng 1702, tầng 17, Cao ốc The 67, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) với danh xưng Ame Global Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn từ giữa năm 2024 đến tháng 2/2025, các đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội (YouTube, Tiktok, Facebook, Zalo, Zoom) để giới thiệu về sản phẩm “Nấm Ngưu Chương Chi” và chính sách trả thưởng để thu hút, lôi kéo hàng nghìn người ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam tham gia.

Trong thời gian ở Việt Nam, các đối tượng này hoạt động kinh doanh và tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi, được quảng bá là "báu vật Đài Loan" không chỉ có công dụng hỗ trợ sức khỏe mà còn mang lại lợi nhuận tài chính hấp dẫn cho người tham gia.

Theo đó từ giữa năm 2024 các đối tượng trong hệ thống Công ty Ame Global liên tục tổ chức các hội thảo trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Tại hội thảo và trên các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm "Nấm Ngưu Chương Chi" được Ame Global tung hô như một loại "báu vật Đài Loan" có khả năng chữa ung thư, các bệnh về gan và tăng cường sức khỏe một cách thần kỳ. Chúng nhấn mạnh về nguồn gốc quý hiếm, giá trị dinh dưỡng cao (gấp 10 lần nấm linh chi) và công dụng tuyệt vời của sản phẩm. Loại sản phẩm này được chuyên gia y tế đánh giá cao và giới thiệu nên dùng để tạo lòng tin và kích thích người dân đầu tư. Thậm chí chúng còn tổ chức gần 500 người Việt Nam đi nước ngoài thăm vườn nấm để tạo lòng tin.

Theo kết quả điều tra, xác minh, chúng tôi phát hiện toàn bộ sản phẩm “Nấm Ngưu Chương Chi” của Công ty Ame Global đều chưa có nguồn gốc xuất xứ. Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Ngưu Chương Chi dạng viên ngậm và viên uống chưa rõ nguồn gốc, trên 35.000 tem và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm. Qua đây cho thấy có dấu hiệu của việc gia công, đóng gói sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để xác định chất lượng thực tế của loại “nấm tiên” này.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Tuấn Phong và Đồng Thị Minh Thắng

Bên cạnh việc thổi phồng công dụng của sản phẩm, Ame Global còn bày ra chiêu trò giới thiệu về "chính sách tài chính hấp dẫn" để lôi kéo người tham gia. Theo đó, người tham gia phải mở một tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link giới thiệu của người đi trước. Điều kiện để "bước chân" vào hệ thống là phải đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ: 14.850.000 đồng để sở hữu sản phẩm mang tên "Nấm Ngưu Chương Chi".

Trong mô hình của Ame Global được xây dựng theo cấu trúc 20 tầng. Dưới mỗi người tham gia sẽ có hai nhánh và hệ thống này cứ thế phát triển theo chiều sâu. Điều đáng nói là, Ame Global hứa hẹn những khoản hoa hồng "trên trời" mà không đòi hỏi người tham gia phải tích cực tuyển dụng thêm người mới để thu hút người tham gia.

Cụ thể, chúng đưa ra chính sách tài chính với khoản hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hằng ngày với mức nhận tối đa lên đến 1.000 USD (tương đương 25 triệu đồng). Điều này tạo ra ảo tưởng về một nguồn thu nhập thụ động khổng lồ, không cần bỏ nhiều công sức. Bên cạnh đó, người tham gia còn được hưởng hoa hồng "lấp đầy" tối đa 20 tầng, tương đương 5% tổng thu nhập của toàn bộ tuyến dưới.

Chưa dừng lại ở đó, Ame Global còn đưa ra một cơ chế trả thưởng phức tạp dựa trên hệ thống ba nhánh trực hệ (F1, F2, F3). F0 (người tham gia ban đầu) sẽ được hưởng phần trăm thu nhập từ "đồng chia tiêu dùng" của các F1, F2, F3. Cụ thể, F0 nhận 50% thu nhập từ F1, 30% từ F2 và 20% từ F3. Ngoài ra, còn hàng loạt các khoản hoa hồng, tiền thưởng khác được "vẽ" ra như hoa hồng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%), và đồng chia thưởng lãnh đạo (28%), tạo ra một ma trận lợi nhuận ảo khiến nhiều người mờ mắt.

Tìm hiểu từ những người bị hại, biết rằng, để tăng doanh số và thu hút thêm người tham gia, Ame Global thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, tặng thưởng và các buổi hội thảo hoành tráng tại một số tỉnh, thành trong nước. Các sự kiện này được sử dụng để quảng bá sản phẩm, chia sẻ về "thành công" của những người tham gia trước và tạo áp lực tâm lý để người mới quyết định đầu tư.

Các đối tượng cũng tích cực sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo, Tiktok để đăng tải các bài viết, video, hình ảnh quảng cáo về sản phẩm và cơ hội làm giàu. Họ tạo ra các nhóm chat để chia sẻ thông tin cho các thành viên. Công ty cũng cung cấp các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận chất lượng sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi và giới thiệu mô hình kinh doanh của mình là thương mại điện tử để tạo uy tín với khách hàng.

Giấc mơ đổi đời nhanh chóng

Trong thực tế, các đường dây đa cấp thường không tạo ra lợi nhuận từ việc bán sản phẩm mà chủ yếu dựa vào việc tuyển dụng người mới. Tiền của người sau trả cho người trước và hệ thống sẽ sụp đổ khi không còn người mới tham gia. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và cơ hội làm giàu nhanh chóng, ổn định mà Ame Global đưa ra là những "cái bẫy" nguy hiểm, đánh vào tâm lý hám lợi và sự thiếu hiểu biết của nhiều người.

Trường hợp của bà H.T.T trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một ví dụ điển hình. Bà là một người cao tuổi, có sức khỏe yếu và mong muốn cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Khi nghe những lời quảng cáo "có cánh" về "Nấm Ngưu Chương Chi", bà đã không ngần ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua sản phẩm.

Bà H.T.T kể rằng: Tháng 7/2024, tôi được người quen giới thiệu tham gia một buổi hội thảo tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên do Ame Global tổ chức. Tại đây "Nấm Ngưu Chương Chi" được quảng bá là "báu vật Đài Loan", một sản phẩm nổi bật với khả năng hỗ trợ cải thiện các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là ung thư và các bệnh về gan, thận đồng thời chăm sóc và nâng cao thể trạng người dùng. Là một người có sức khỏe yếu, chỉ còn 1 quả thận nên tôi rất chú trọng chăm sóc sức khỏe. Khi nghe thấy công dụng, sự quy hiếm của sản phẩm, tôi đã không ngần ngại bỏ ra 14.850.000 đồng để mua 1 đơn hàng gồm 2 lọ sản phẩm dạng viên.

Bà H.T.T cho biết: Trong tháng 10 - 11/2024, công ty có chính sách ưu đãi đó là "trong 3 tháng sẽ hoàn toàn bộ tiền mua sản phẩm", đồng thời bắt đầu đạt thành viên VIP 1 sẽ được hưởng "lương hưu trọn đời" với mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, thành viên cấp VIP 2 được hưởng từ 38 - 45 triệu đồng/tháng... Với mong muốn mang lại "thu nhập ổn định hằng tháng" cho con trai (không có việc làm ổn định), tôi đã đi vay ngân hàng đầu tư thêm 311.850.000 đồng để đạt danh hiệu Vip 2. Với số tiền đầu tư này, theo tính toán, con tôi sẽ có thu nhập gần 40 triệu đồng mỗi tháng. Đến giờ thì tôi đã biết mình bị lừa và số tiền thiệt hại là trên 300 triệu đồng. Rất mong cơ quan công an và các đơn vị liên quan tích cực điều tra phá án, giúp chúng tôi lấy lại số tiền bị hại.

Chị N.T.V. trú tại huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) một nạn nhân đã tin tưởng “đổ” 4 đợt tiền vào Ame Global khoảng gần 1 tỷ đồng và đến nay chỉ thu về lợi nhuận đồng chia là 87 triệu đồng. Như vậy chỉ trong khoảng 3 tháng qua, chị N.T.V đã bị thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Không giấu được sự cay đắng, chị N.T.V cho hay: Lúc đầu, tôi thấy tiền về tài khoản thật, dù không nhiều, mỗi đợt từ 10 đến 30 triệu đồng và tổng có 4 đợt. Từ cuối tháng 12/2024, tôi không thấy tiền lợi nhuận đổ về tài khoản theo thời gian định kỳ thì tìm hiểu mới biết trang web của công ty đã không còn hoạt động. Nghi mình đã bị lừa, tôi gọi điện cho người giới thiệu thì họ nói hệ thống đang có vấn đề, rồi bảo tôi cứ yên tâm chờ đợi. Cách đây 2 tháng, tôi mới biết mình bị lừa. Ngày 22/5/2025, tôi đã nộp đơn tố cáo đến Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo cơ quan An ninh điều tra, đường dây đa cấp Ame Global đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và tinh thần cho các nạn nhân. Nhiều người đã dốc hết tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn để tham gia vào hệ thống. Khi hệ thống sụp đổ, họ mất trắng số tiền đã đầu tư, rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn. Trong thời gian từ giữa năm 2024 đến nay, các đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến gần 9000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và trên 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng.

Với những chiêu trò tinh vi và lời hứa hẹn "lợi nhuận khủng", Ame Global đã vẽ ra một bức tranh màu hồng về con đường làm giàu nhanh chóng, khiến hàng nghìn người sập bẫy, dốc cạn tiền bạc và thậm chí gánh thêm nợ nần. Vụ án nghìn tỷ này không chỉ là một bài học đắt giá về sự tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn mà còn là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, xuyên quốc gia. Hành trình bóc gỡ "vương quốc ảo" Ame Global chỉ vừa mới bắt đầu, và những diễn biến tiếp theo hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ và hé lộ những góc khuất đen tối hơn nữa.