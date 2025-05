Nóng: Khám xét, bắt khẩn cấp các "ông trùm" trong đường dây tiền ảo “siêu khủng” gần 10.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo có hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, khoảng đầu năm 2024, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Công an khám xét, thu giữ các tang vật - Ảnh: Công an Đồng Nai

Xác định đây hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập Chuyên án đấu tranh. Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (SN: 1984, HKTT: Tố 23, phường Ngọc Thuy, quận Long Biên, TP. Hà Nội), Bùi Thị Thanh Nga (SN: 1991, HKTT: Tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội); Hồ Long Trí (SN: 1980, HKTT: Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM); Đinh Hữu Hay (SN: 1991, HKTT: xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN: 1982, HKTT: tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng - trùm đường dây khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: Công an Đồng Nai

Nguyễn Quốc Hùng khai nhận từ khoảng 2/2023 đã thuê viết 1 phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC).

Sau đó, các đối tượng lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên. Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.