Vụ bé gái 3 tuổi tử vong ở Thủ Đức: Nghi vấn chồng trầm cảm sát hại vợ con

Công an đến hiện trường điều tra vụ việc

Chiều 13/5, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ việc phát hiện 2 người tử vong, 2 người bị thương tại tòa nhà thuộc một khu đô thị trên địa bàn phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, bảo vệ tòa nhà nghe tiếng động ở một căn hộ ở tầng 4 nên chạy đến kiểm tra.

Tại đây, bảo vệ phát hiện người đàn ông (40 tuổi) tay cầm hung khí, bên trong căn hộ là đầy vết máu. Ngay sau đó, bảo vệ gọi điện báo cảnh sát.

Tòa nhà xảy ra sự việc (Ảnh: Lan Anh)

Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông đã nhảy lầu tự tử.

Kiểm tra căn hộ, một bé gái (3 tuổi) cũng đã tử vong, người phụ nữ (35 tuổi) và bé trai (7 tuổi) bị thương nặng nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, lực lượng chức năng nghi người đàn ông bị trầm cảm khoảng 1 tháng. Người đàn ông bị tình nghi dùng dao sát hại vợ con rồi nhảy lầu tự tử.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.