"Vòng tròn Piaget": Khi đẳng cấp Hallyu chạm đến di sản Thụy Sĩ

Tại Hàn Quốc, những gương mặt lọt vào "mắt xanh" của nhà chế tác này có thể kể tới Lee Chaemin, Annie Moon hay đôi bạn gạo cội G-Dragon - Taeyang.

Lee Chaemin: "Tân binh khủng long" và cú bắt tay tham vọng

Gây bão qua các vai diễn trong Crash Course in Romance hay vị trí MC tại Music Bank, Lee Chaemin đại diện cho thế hệ diễn viên Gen Z sở hữu cả ngoại hình lẫn thực lực. Piaget - trong xu hướng trẻ hoá hiện đại - đã nhanh chóng bổ nhiệm Chaemin làm Đại sứ thương hiệu, đặt cược vào sức hút của những gương mặt trẻ của kỷ nguyên mới.

Trên bìa Harper's Bazaar, anh xuất hiện với phong thái của một quý ông thế hệ mới cùng mẫu đồng hồ thể thao Polo biểu tượng, phối stack vòng tay và nhẫn, thoải mái khoe cơ bắp rắn rỏi với áo kẻ sọc thuỷ thủ phi giới tính.

Sở hữu vẻ điển trai thư sinh cùng thể hình nam tính, Chaemin mang đến hơi thở hiện đại, biến những món trang sức di sản xa xỉ trở nên gần gũi và tràn đầy năng lượng.

Annie Moon: nàng "Hilton" xứ Hàn

Moon Seo-yoon (hay Annie Moon) không cần đến hào quang của giới giải trí để trở nên nổi bật. Là cháu gái của Chủ tịch tập đoàn Shinsegae, cô hiển nhiên thuộc vể giới tinh hoa và có gu thẩm mỹ được rèn giũa giữa những chuẩn mực thượng lưu cao cấp nhất. Và Annie Moon chọn Piaget.

Annie Moon khoe nữ trang Piaget trên Vogue Korea, khéo léo stacking đồng hồ và vòng tay. Thiên kim của một trong những tập đoàn trụ cột Hàn Quốc chọn đeo hai chiếc Piaget Sixties trên cùng một cổ tay, khẳng định tư duy "Venture Beyond" - luôn vượt xa những giới hạn thông thường.

Lối kết hợp giữa nhẫn High Jewelry và đồng hồ cho thấy đẳng cấp khác biệt. Giữa những cá nhân giàu có nhất Hàn Quốc, trang sức đôi trở thành ngôn ngữ ngầm nhằm khẳng định vị thế cá nhân thay vì mở lời giới thiệu.

G-Dragon & Taeyang: Những "vị vua Gen 2"

Không giống làn gió mới Chaemin hay "tiền cũ", Annie Moon, G-Dragon và Taeyang chính là những người đã định nghĩa thời trang Hàn Quốc. Với cá tính dị biệt đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ thần tượng Hallyu, không khó hiểu khi cả G-Dragon và Taeyang "không sớm thì muộn" cũng bén duyên cùng Piaget.

Không xuất hiện tại sự kiện hay trên bìa tạp chí, chiếc Piaget Sixties mang đậm cảm hứng Andy Warhol thường xuyên theo chân G-Dragon lê la quán xá, đi du lịch và công tác. Giống như Annie Moon, G-Dragon thực sự là một người sử dụng Piaget thường nhật.

Mẫu đồng hồ theo chân sao nam đi khắp nơi. Sức hút của chiếc Sixtie còn đến từ dây đeo gồm các mắt nối hình thang liên kết, tạo hiệu ứng mềm mại và ánh sáng thay đổi đặc trưng của Piaget. Từng đường khắc tay trực tiếp trên bề mặt vàng hồng được thực hiện với độ chính xác tuyệt đối, khiến bộ dây không còn cảm giác của kim loại thô cứng mà linh hoạt như lụa mềm.

Taeyang diện mẫu đồng hồ Polo thép mạnh mẽ, kết hợp cùng khuyên tai đơn Possession vàng trắng. Đơn giản nhưng tiết chế, cách phối trang sức phản ánh đúng con người của chàng ca sĩ Ringa Linga: ít nói nhưng luôn biết gây ấn tượng giữa ngành công nghiệp Kpop khắc nghiệt.

Nghệ thuật Stacking được nam ca sĩ áp dụng triệt để với hàng loạt nhẫn và vòng tay Possession nạm đá quý, nổi bật trên nền áo hoodie và jacket da bụi bặm. Đây là cách Taeyang thường xuyên sử dụng để tạo điểm nhấn trên trang phục mang âm hưởng R&B thập niên 2000 mà anh thường mặc.

Từng được bình chọn có thể hình nóng bỏng nhất Kpop, Taeyang sau hơn 20 năm ca hát vẫn sở hữu thể hình mẫu mực. Vòng tay Possession Decor Palace với kỹ thuật đánh bóng thủ công độc bản được anh xếp lớp đầy nam tính, đi kèm điểm nhấn là dây chuyền Vibrant Palace mặt đá Lapis Lazuli.

Tại Việt Nam, Piaget được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

