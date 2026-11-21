Sao nữ này liên tục lộ hint nghi có tin vui.

Từ sau khi kết hôn với ông xã thiếu gia, Hương Liên tận hưởng cuộc sống hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được chồng yêu chiều, trổ tài nấu nướng và chăm chút tổ ấm trong căn biệt thự bề thế. Thời gian gần đây, cô còn liên tục khiến dân tình chú ý bởi những dấu hiệu được cho là giống phụ nữ đang mang thai.

Mới đây nhất, Hương Liên xuất hiện rạng rỡ trong một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình. Tuy nhiên, thay vì thoải mái khoe vóc dáng như thường lệ, người đẹp lại lựa chọn những góc chụp khá kín đáo. Qua một số khoảnh khắc được ghi lại, vòng hai của cô trông có phần lùm lùm hơn trước, khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Hương Liên để lộ vòng 2 lùm lùm trong tiệc sinh nhật thân mật

Cô chọn váy rộng, ngồi ở vị trí che khéo vóc dáng hiện tại

Trước đó không lâu, Hương Liên cũng xuất hiện tại một sự kiện với chiếc váy dáng rộng, kín đáo hơn hẳn phong cách thường thấy. Khi đặt những hình ảnh gần đây cạnh nhau, cư dân mạng càng có thêm cơ sở để suy đoán người đẹp đang có tin vui. Dù vậy, đây vẫn chỉ là những nhận xét từ ngoại hình và cách lựa chọn trang phục, Hương Liên chưa lên tiếng xác nhận thông tin mang thai.

Khi xuất hiện trong một sự kiện cách đây ít ngày, Hương Liên cũng lộ vòng 2 nhô lên và phong cách ăn diện khác lạ so với trước

Hôn nhân của Hương Liên bên thiếu gia

Hương Liên sinh năm 2002, được biết đến là mẫu ảnh nổi bật trên mạng xã hội nhờ gương mặt thanh tú, đường nét nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả từng ví cô như "thần tiên tỷ tỷ", thậm chí gọi là "Kim Tae Hee Việt Nam" bởi vẻ ngoài tươi tắn cùng đôi mắt biết cười. Người đẹp từng tham gia The Face Vietnam, thuộc đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương và dừng chân trước thềm Chung kết.

Ông xã của Hương Liên là thiếu gia thuộc một gia đình có điều kiện kinh tế, song khá kín tiếng về đời tư. Cả hai có khoảng thời gian tìm hiểu âm thầm trước khi chính thức về chung một nhà. Đáng chú ý, Hương Liên từng tiết lộ chuyện tình cảm của mình có sự tác hợp từ hai bên gia đình. Bố mẹ chính là người mai mối và hết lòng ủng hộ mối quan hệ của cặp đôi.

Hương Liên và chồng đã có 1 năm về chung nhà

Trong lời cầu hôn dành cho Hương Liên, ông xã từng bày tỏ mong muốn cùng cô xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh nói: "Giờ đây anh chắc chắn rằng em là người mà anh hằng mong muốn. Một người vợ, người bạn đồng hành sẽ cùng anh đi hết quãng đường này và gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Anh muốn bọn mình đặt cho chúng ta một dấu mốc khởi đầu, một dấu mốc để gầy dựng một gia đình hạnh phúc, tự hào sau này. Vậy nên Hương Liên em làm vợ anh nhé, về chung nhà với anh nhé".

Sau khi kết hôn, Hương Liên vẫn duy trì thói quen chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người theo dõi. Từ chuyện chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn đến những phút giây bên ông xã, cuộc sống của người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm.