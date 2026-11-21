Đánh dấu mùa giải thứ tư với chủ đề “The Beauty of Cultural Identity” (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), Miss Charm 2026 quy tụ gần 50 người đẹp quốc tế.

Sau 3 kỳ tổ chức thành công, Miss Charm tiếp tục trở lại đăng cai tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay chào đón 44 người đẹp từ khắp các châu lục, mang theo vẻ đẹp quyến rũ, trí tuệ cùng khát vọng chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Trong đó, khu vực châu Á và châu Đại Dương có 15 thí sinh, châu Mỹ có 13 đại diện, châu Âu có sự góp mặt của 9 thí sinh và châu Phi có 7 người đẹp đến tranh tài.

Miss Charm 2026 quy tụ 44 thí sinh từ khắp các châu lục.

Theo ban tổ chức, việc quy tụ các thí sinh thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau không chỉ tạo nên sự đa dạng cho cuộc thi mà còn mở ra cơ hội để mỗi người đẹp giới thiệu những nét đặc trưng của quê hương, từ trang phục, phong tục đến các giá trị văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My sẽ là đại diện chủ nhà tại cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 1996 sở hữu chiều cao 1m77, số đo 86-64-96 cm. Cuối tháng 10 vừa qua, Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 để giành cơ hội thi quốc tế.

Trước khi trở thành hoa hậu, Trà My hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời đảm nhận vai trò MC song ngữ Việt - Anh tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và chương trình của các thương hiệu cao cấp.

Nguyễn Ngọc Trà My là đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.

Theo kế hoạch, 44 thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam từ ngày 20/11. Một trong những điểm nhấn của hành trình năm nay là chuyến đi đến Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp có cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương. Thông qua các hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng góc nhìn gần gũi, sinh động từ chính những người tham gia cuộc thi.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, thí sinh sẽ tham gia những lớp huấn luyện chuyên sâu nhằm hoàn thiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trước khi bước vào các vòng thi quan trọng.

Ban tổ chức cũng bắt đầu mở cổng bình chọn Miss People’s Choice trên nền tảng online. Thí sinh nhận được lượt bình chọn cao nhất từ khán giả toàn cầu sẽ giành tấm vé đặc cách vào thẳng top 6 chung cuộc.

Đêm bán kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/12 và chung kết sẽ vào ngày 5/12 tại TP.HCM. Đương kim Miss Charm Anna Blanco sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.