Với công thức kết hợp dầu ô-liu nguyên chất và dầu gạo lứt, loại dầu mới này giúp nâng tầm gian bếp

Từ lâu, dầu ô-liu đã được xem là một trong những loại dầu tốt cho sức khỏe. Với phương pháp ép lạnh từ trái ô-liu tươi, giữ trọn dưỡng chất tốt, Extra Virgin là dòng dầu ô-liu được khuyến khích dùng trộn salad, rưới lên món ăn hoặc phương cách chế biến ở nhiệt độ trung bình thấp. Còn những ai quan tâm đến sức khỏe, dinh dưỡng, thường sẽ sử dụng một loại dầu khác có thể chịu nhiệt cao hơn để chiên, xào.

Nhu cầu cân bằng dinh dưỡng và hiệu suất nấu nướng

Chị Phương Anh (Nội trợ, Hà Nội) là một khách hàng điển hình cho việc bếp nhà luôn có nhiều hơn hai loại dầu ăn để vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, vừa phù hợp với từng phương pháp chế biến. Chị cho biết, mình thường dựa trên các khuyến nghị khoa học để tìm ra loại dầu ăn có thành phần dưỡng chất tốt cho sức khỏe gia đình, bởi chị biết rằng dầu ăn từ thực vật là một trong những nguồn cung cấp chất béo - thuộc 1 trong 4 nhóm chất cần thiết cho cơ thể: đạm - đường bột - béo - vitamin & khoáng chất.

Chị Phương Anh theo đó chọn dầu gạo lứt để chiên xào bởi đây là loại dầu được trích ly từ lớp màng cám của hạt gạo lứt nên giàu Gamma-oryzanol, hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch. Còn đối với trộn salad, làm xốt, chị sử dụng dầu ô-liu nguyên chất bởi loại dầu này nổi tiếng ở phương Tây, giàu chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E, được xem như một phần không thể thiếu trong những chế độ ăn lành mạnh.

"Nhà tôi thường sử dụng nhiều loại dầu cùng lúc. Ví dụ như dầu ô-liu để trộn salad, làm xốt với mấy món thanh nhẹ cho ông bà và một chai dầu có khả năng chịu được nhiệt độ cao để dùng cho các món chiên ngập dầu hay xào thực phẩm hàng ngày cho các con và 2 vợ chồng. Bất tiện một chút nhưng được cái đảm bảo dinh dưỡng và cách chế biến phù hợp".

Tuy nhiên, đứng trước câu hỏi cân bằng giữa nhu cầu dinh dưỡng và hiệu suất chế biến trong nhịp sống hiện đại, bận rộn, không phải bất cứ người tiêu dùng nào cũng có đủ thời gian để tính toán và kết hợp đa dạng nguồn dưỡng chất như chị Phương Anh. Chị Kim Thủy (NVVP, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi chỉ mong tìm ra sản phẩm đáp ứng tất cả nhu cầu: từ dinh dưỡng cho tới chế biến đa dạng mà thật sự tiện lợi để có thể giúp người nội trợ nâng tầm sống khỏe cho các thành viên trong gia đình qua các bữa ăn dinh dưỡng".

Dầu ô-liu nguyên chất và dầu gạo lứt là những loại dầu ăn được các tổ chức y tế và dinh dưỡng quốc tế đánh giá cao

Công thức kết hợp dầu ô-liu Extra Virgin với dầu gạo lứt nguyên chất - Giải bài toán nâng tầm

Xuất phát từ chính những băn khoăn rất đời thường đó, Neptune - thương hiệu dầu ăn "điểm 10 cho chất lượng" đã nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm mới dầu ăn thượng hạng Neptune Olive Light, với công thức độc đáo kết hợp dầu ô-liu Extra Virgin và dầu gạo lứt. Hai loại dầu cao cấp này được lựa chọn để bổ sung, tối ưu cho nhau với mong muốn nâng tầm sống khỏe, nâng cấp gian bếp. Người nội trợ có thể thoải mái chế biến, từ chiên rán cho đến xào, áp chảo, trộn salad, làm xốt… mà không phải "sắm" nhiều loại dầu khác nhau.

Không chỉ giải quyết bài toán tiện lợi, Neptune Olive Light còn giúp nhiều người nội trợ an tâm hơn khi chăm sóc bữa ăn gia đình nhờ các dưỡng chất tốt cho sức khỏe đến từ hai loại dầu thành phần. Sự kết hợp giữa Gamma-oryzanol, Phytosterol từ dầu gạo lứt và các chất chống oxy hóa tự nhiên trong dầu ô-liu như vitamin E, góp phần hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.

Neptune Olive Light gồm các dưỡng chất tốt cho sức khỏe đặc biệt là tim mạch như Gamma-oryzanol, Phytosterol từ dầu gạo lứt, chất chống oxy hóa tự nhiên trong dầu ô-liu như vitamin E

Chỉ vừa mới ra mắt, nhưng dầu ăn thượng hạng Neptune Olive Light nhận được các phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Chị Thúy Trang (NVVP, TP.HCM) cho biết "tưởng không hợp mà hợp không tưởng" nên đã mua loại dầu mới này dùng thử. Chị chia sẻ: "Mình khá ngạc nhiên về công thức kết hợp độc đáo có đủ 2 thành phần dầu ăn tốt trong một chai dầu. Với mình, đây là bí quyết nâng tầm căn bếp, cách hướng đến lối sống khỏe mạnh. Mình dùng dầu này để xào, chiên ngập dầu cũng được mà trộn salad, làm nước xốt, áp chảo nhẹ nhàng cũng được luôn, đặc biệt là cảm giác an tâm lựa chọn được một phiên bản dầu ăn nâng cấp tốt cho mọi thành viên trong gia đình, để người nội trợ an tâm nấu các món ăn ngon".

Dầu ăn thế hệ mới là bí quyết giúp các món ăn nâng tầm

Để sống khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi quá lớn mà từ những lựa chọn mới giàu dưỡng chất và tiện lợi hơn như việc chọn đúng một loại dầu ăn để mỗi bữa cơm gia đình thêm lành mạnh và bản thân người đứng bếp cũng có trải nghiệm nấu nướng thoải mái - một cách nâng cấp bếp nhà, nâng tầm sống khỏe.

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Calofic

Sản phẩm: Dầu ăn thượng hạng Neptune Olive Light

Nơi sản xuất: Khu vực Cảng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam